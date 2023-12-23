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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

«كله فالصو» تجمع بهاء سلطان وأحمد سعد من عصابة عظيمة

بهاء سلطان وأحمد
بهاء سلطان وأحمد سعد

يجتمع النجمان بهاء سلطان وأحمد سعد في عمل غنائي جديد بعنوان «كله فالصو» وهي الأغنية الدعائية لفيلم «عصابة عظيمة» بطولة النجمة إسعاد يونس، والذي مقرر انطلاق عرض في يناير المقبل 2024.

 

وكانت الفنانة إسعاد يونس أعلنت الأسبوع الماضي انتهاء تصوير فيلم «عصابة عظيمة»، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وكتبت:« الحمد لله فركش عصابة عظيمة.. على خيرة الله».

 

«عصابة عظيمة»

فيلم «عصابة عظيمة» من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس، ومقرر عرضه 4 يناير 2024.

 

وتدور أحداث فيلم عصابة عظيمة في إطار كوميدي، حول سيدة كفيفة تجسد شخصيتها إسعاد يونس، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها كريم عفيفي الذي يتورط في مشكلات عديدة تحاول والدته حلها، فيما تقدم فرح الزاهد شخصية زوجة كريم.

 

فيلم عصابة عظيمة

 

آخر أعمال إسعاد يونس

من ناحية أخري، يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس في السينما فيلم "200 جنيه"، الذي عرض 2021، وشارك في بطولته: أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوى، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، كما ظهرت مؤخرا كضيف شرف في فيلمي "فضل ونعمة" و"من أجل زيكو" 2022.

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