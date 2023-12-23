جامعة طنطا تطلق 7 قوافل شاملة لدعم مبادرة "حياة كريمة "

أطلقت جامعة طنطا خلال هذا الشهر ٧ قوافل تنموية شاملة لقرى ومراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شملت، قرية عطف أبو هندى مركز قطور، وقرية شبرا قاص مركز السنطة وكفر فيالة مركز المحلة الكبرى، والشين مركز قطور، وكفر الهلاوى مركز كفر الزيات، وميت حبيب مركز سمنود، وقرية محلة اللبن مركز بسيون بالتنسيق مع محافظة الغربية، ومؤسسة حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

شهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على عدد 8067 حالة من خلال 16 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 536 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان،

وقدمت القوافل أيضا الخدمات البيطرية لأكثر 25170 رؤوس ماشية وطيور،

وشارك بالقوافل عدد من أعضاء هيئة التدريس والاطباء والصيادلة،وتم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية 455 حالة في جراحة المخ والأعصاب، و789 حالة في عيادة طب الأطفال، و854 بجراحة العظام، و772 بعيادة الأمراض الجلدية، و819 بأمراض الباطنة، و355 بعيادة جراحة المسالك البولية، و829 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و111 بعيادة الجراحة العامة، و426 بعيادة الأمراض الصدرية، و223 بالنفسية والعصبية، و1273 بعيادة طب وجراحة العيون، و177 بعيادة القلب والأوعية، و89 بعيادة الأسنان، و407 بعيادة التحاليل، و143 بعيادة تنظيم الأسرة، و345 بالمبادرات.



وتم تحويل 536 حالة مستشفيات جامعة طنطا بواقع 44 جراحة مخ وأعصاب، 27 أطفال، 57 عظام، 40 جلدية، 21 باطنة، 30 مسالك بولية، 74 انف واذن وحنجرة، 28 جراحة عامة، 42 الصدر،29 نفسية وعصبية،126 طب وجراحة العيون. و18 قلب واوعية دموية.



وشهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 467 مواطن، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية وتثقيف صحي لأهالي القري عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة.



كما تم توزيع ٣٠٠٠ كتاب للمراجعة النهائية لطلاب الشهادة الاعدادية خلال قوافل الجامعة ولأبناء العاملين بالمستشفيات الجامعية ضمن قوافل المساعدات.

وخلال قافلة قرية الشين مركز قطور قدمت كلية العلوم محاضرة عن كيفية صناعة الصابون والمنظفات، كما قدم المركز الرئيسي للخدمات المجتمعية، محاضرات توعوية تناولت خلالها الزواج المبكر وأثاره على المجتمع صحيا ونفسيا، ودور المرأة المصرية المجتمعي السياسي والاجتماعي، وتمكين المرأة المصرية وما له من أثر عليّ استقرارها وتميزها.