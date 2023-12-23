ابو العلا وطه يحاضران في معسكر اليوم الواحد لحكام كرة القدم بالفيوم

واصلت لجنة الحكام الرئيسية معسكرات اليوم الواحد، التى تستقبلتها محافظة الفيوم، اليوم السبت، والتى باشرها الكابتن احمد ابوالعلا عضو اللجنة الرئيسية والمحاضر باللجنة، ومحمد طه محمد نائب رئيس لجنة اللياقة البدنية .

وحضر فاعليات اليوم 48 من حكام الفيوم بمختلف الدرجات والكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم لكرة القدم والكابتن شعبان صادق رئيس لجنة الحكام بالمحافظة والكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر الفنى والكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى للحكام بالفيوم والكابتن محمد سامى مسئول شئون اللاعبين بمنطقة الكرة والكابتن عمر سيد معوض الادارى بالمنطقة.

فاعليات المعسكر

بدأت فاعليات المعسكرفى العاشرة صباحا فى قاعة نقابة المعلمين بمحاضرة القاها الكابتن احمد ابوالعلا شرح فيها فهم قانون كرة القدم ، وجميع التعديلات الجديدة و منها التسلل والانحراف واللعب المتعمد من المدافعين وركلات الجزاء وحالات الطرد والانذار والالعاب المتعمدة من لمسة اليد وكافة التعليمات الادارية والفنية التي تقرها لجنة الحكام الرئيسية ، وعرض حالات فيديو للألعاب الجدلية والهامة وشرحها وقام بتحليلها طبقا للتعديلات الجديدة .

كما اقيم الجانب البدني عصر اليوم فى ملاعب المدينة الرياضية فى دمو و الذي قاده الكابتن محمد طه نائب رئيس لجنة اللياقة البدنية عن عمليات الاحماء قبل المباريات تبعها مواقف عملية فى الملعب اشرف عليها الكابتن احمد ابو العلا عن التمركز والاشارات والقرارات فى منطقة الجزاء و تصويب ركلات الجزاء والاخطاء التى يقع فيها مسدد ركلة الجزاء وحارس المرمى اثناء التنفيذ و اقيمت لقاءات وديه مصغرة للحكام والتدريب علي اشارات التسلل وضربات المرمي وكيفية ادارة المباريات وكيفية التمركز الجيد في الالعاب الصعبة و سرعة اتخاذ القرار الصحيح..

وفي الختام وجهت الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم والعاملين بها ولجنة الحكام برئاسة الكابتن شعبان صادق الشكر للكابتن احمد ابو العلا والكابتن محمد طه على مابذلوه من جهد طوال اليوم .

مما يذكر انه سبق ان تم تم عقد معسكر اليوم الواحد خلال الاسابيع الماضية فى العديد من المحافظات من بينها دمياط والمنيا وسوهاج والاقصر وقنا.

3

4

44

55

77

88

345

666

999

5437

7654

8790

56788

78966

89077

98777

345677

766666

768999

988880

6544444

7666888