معتز التوني ينطلق بتصوير فيلم إكس مراتي لـ هشام ماجد

يستعد المخرج معتز التوني لتصوير أول مشاهد فيلم إكس مراتي، بطولة الفنان هشام ماجد، والفنان محمد ممدوح، وينتمي العمل للنوعية الكوميدية.

ونشر معتز التوني صورة الكلاكيت الخاص بفيلم إكس مراتي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "الحمد لله بدء تصوير فيلم X مراتي، يا رب اكرمنا".

أشار معتز التوني عن فيلم إكس مراتي مؤخراً، قائلاً: أتعاون مع هشام ماجد ومحمد ممدوح في فيلم جديد اسمه إكس مراتي، وهو من إنتاج أحمد بدوي، ومقرر بدء تصويره نهاية شهر أكتوبر المقبل.

فيلم إكس مراتي

أعمال معتز التوني

يعد فيلم ابن الحاج أحمد آخر أعمال معتز التوني، بطولة الفنان شيكو، والذي ضم كلا من الفنان سيد رجب، رحمة أحمد فرج، عايدة رياض، صبري فواز، أيمن وتار، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، محمد لطفي، وغيرهم، والعمل من إخراج معتز التوني.

مسلسل اللعبة

ويعد مسلسل اللعبة أبرز الأعمال التي تعاون بها الثنائي معتز التوني وهشام ماجد، وعرض من العمل 4 أجزاء، وشارك في بطولته كل من الفنان شيكو، ميرنا جميل، مي كساب، عارفة عبد الرسول، وغيرهم، والعمل من إخراج معتز التوني.

أعمال هشام ماجد

من ناحية أخري، انتهى هشام ماجد مؤخرًا من تصوير فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، من بطولته هو والفنانة هنا الزاهد، وكل من الفنان بيومي فؤاد، محمد ثروت، الطفل جان رامز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي.