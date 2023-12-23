ضبط مخدرات وكشف سرقات.. جهود أمن القاهرة على مدار اليوم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القاهرة، على مدار اليوم السبت، من ضبط العديد من المتهمين وتجار المواد المخدرة ،وكشف ملابسات وقائع سرقة ،جاء ذلك في إطار الحملات الأمنية لملاحقة المجرمين وضبط مرتكبي جرائم تجارة المخدرات والخارجين عن القانون.

وجاءت النتائج الإيجابية التي حققتها الحملات الأمنية كالآتي:

تمكنت مباحث القاهرة ،من ضبط عامل ،عُثر بحوزته على مواد مخدرة بمنطقة الشروق، وتم إحباط ترويجها وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه.

تفاصيل الواقعة كانت بتمكن قوة أمنية من مباحث القاهرة ،من ضبط عامل بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته 30 كيس من مخدر الحشيش قدرت ب 3 كيلو جرام.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط إحدى السيدات، وبحوزتها جوال بداخله اكسسوارات مجهولة المصدر.



وبمواجهتها اعترفت بسرقتها من داخل عدد 2 محل إكسسوارات بأسلوب "المغافلة" ، كما أقرت بإرتكابها 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وأقرت بقيامها بالتصرف فى المسروقات الخاصة بالمجنى عليهما بالبيع لأحد الباعة الجائلين وإنفاقها المبلغ المالى متحصلات البيع على متطلباتها الشخصية .



كما نجحت قوة أمنية في ضبط 7 أشخاص ، "لإثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم 4 عملاء وبحوزتهم لفافه بدخلها مخدر الهيروين - مجموعة من المفاتيح المُصطنعـة - حلق ذهـــب - حقائب سفر بداخلها بعض الملابـــس عقب قيامهم بسرقة (خاتم ومحبس "ذهب" –متعلقات شخصية) من داخل إحدى الشقق بأسلوب المفتاح المُصطنع ، وأنهم وراء إرتكاب وقائــع أخرى بذات الأسلوب ، كماضُبط بحوزة إثنين منهم ( بعض المشغولات الذهبية والفضية).

واستمرار للجهود الأمنية، تم ضبط مسجلين خطر لقيامهما بسرقه بطارية سيارة ملك أحد الأشخاص حال توقفها أمام مسكنه ، حال إستقلالهما سيارة ملك أحدهما والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهما (بطارية السيارة المستولى عليها محل الواقعة – 2 بطارية سيارة "مجهولين المصدر" –عدد من الأدوات المستخدمة فى النشاط الإجرامى) كما إعترفا بإرتكاب واقعتين سرقة.

فيما نجحت القوات في القبض على 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم سيارة ملك أحدهم - ٢ أنبوبه أكسجين لحام و لمبة لحام لقطع الحديد مثبته بالأنبوبة 5- سيارة ربع نقل ملك أحدهم محمل عليها "ماسورة حديدية".

وبمواجهة اعترفوا بسرقة الماسورة الحديدية من أسفل أحد الكبارى"تحت الإنشاء" مستخدمين الأدوات المضبوطة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وإحالة المتهمين في كل واقعة إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.