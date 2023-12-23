طب الأسنان جامعة أسيوط تنظم قافلة طبية للتوعية والكشف عن الأورام

نظم معهد جنوب مصر للأورام، بتنظم قافلة طبية إلي كلية طب الأسنان جامعة أسيوط، وذلك كجزء من المبادرة الرئاسية والاهتمام المستمر بصحة المواطنين وتوفير خدمات طبية عالية الجودة.

وتهدف هذه الحملة إلى التوعية والكشف المبكر عن الأورام، وذلك لزيادة فرص الشفاء وتحسين النتائج العلاجية. وقد تم توفير خدمة الفحص المجاني لجميع المواطنين الذين قدموا للمشاركة في الحملة

وقام الفريق الطبي بإجراء حملة للكشف المبكر عن الأورام، بالتعاون مع فريق طبي من وزارة الصحة المصرية. وتم تنظيم هذه الحملة بالتعاون مع مسئولو المبادرة الرئاسية وإدارة العلاقات العامة بالمعهد بقيادة الدكتور محمد حسين، مدرس جراحة الأورام في المعهد، وبالتعاون مع فريق طبي من وزارة الصحة المصرية، بإجراء فحص مبكر للأورام وتحليل الدم PSA

وشارك في هذه المبادرة مسئولو كلية طب الأسنان في جامعة أسيوط، وكان علي رأسهم الدكتورة صفاء مرزوق تهامي، عميد كلية طب الأسنان في جامعة أسيوط، والدكتور محمد بدوي عبد الحميد، وكيل كلية طب الأسنان لشؤون التعليم والطلاب

وشاركت الدكتورة هبه الله محمد جمال الدين راشد وكيل كلية طب الأسنان جامعة أسيوط، والدكتور محمد ناهض عطية مدير مستشفى طب الأسنان في التنظيم والمساعدة في تقديم الخدمات اللازمة للمشاركين.

قيادات كلية طب الأسنان بأسيوط

يعد العمل الجماعي بين معهد جنوب مصر للأورام ووزارة الصحة المصرية وكلية طب الأسنان جامعة أسيوط أحد العوامل الرئيسية لنجاح هذه الحملة الطبية تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان مسعد زكي، عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتورة صفاء مرزوق تهامي، عميد كلية طب الأسنان في جامعة أسيوط، والدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة في أسيوط، وتحت إشراف الدكتور محمد أبو المجد، وكيل معهد جنوب مصر للأورام لشؤون المجتمع وتنمية البيئة ومنسق القافلة.

يهدف الفريق الطبي إلى توعية الناس بأهمية الكشف المبكر للأورام والتشخيص المبكر للمرض. وتم تنظيم حملة الكشف المبكر في منطقة جنوب مصر بهدف زيادة الوعي بأعراض سرطان الأورام وتشجيع الأشخاص على إجراء فحوصات منتظمة للكشف المبكر. يتم تقديم الاستشارة الطبية والفحوصات اللازمة للمرضى المشتبه في إصابتهم بسرطان الأورام.

تضمّنت الحملة أيضًا إجراء تحليل الدم PSA، وهو اختبار يستخدم للكشف عن سرطان البروستات. وتم توفير فريق طبي متخصص لتقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة للمرضى المشتبه بإصابتهم بالأورام.

تعتبر هذه الحملة جزءًا من الجهود المستمرة لمكافحة الأورام وتوعية الجمهور بأهمية الكشف المبكر والعلاج المبكر لزيادة فرص الشفاء وتحسين جودة الحياة لمرضى السرطان. وتعكس هذه المبادرة التزام المعهد والجامعة بتقديم الرعاية الصحية للمجتمع وتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمرضى.

تعد فحص PSA في تحليل الدم أحد الأساليب المستخدمة للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا. إن ارتفاع مستوى PSA في الدم قد يكون مؤشرًا على وجود تغيرات في البروستاتا قد تشير إلى وجود سرطان.

تعتبر هذه الحملة فرصة للمرضى للاستفادة من الفحوصات والمشورة الطبية المجانية. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة سرطان الأورام وتشجيع المجتمع على تبني نمط حياة صحي والاهتمام بصحتهم الشخصية.

من المهم التأكيد على أن الكشف المبكر والتشخيص المبكر للسرطان يلعبان دورًا حاسمًا في زيادة فرص العلاج والشفاء. ومن خلال تعزيز الوعي وتوفير الفرص للكشف المبكر، نأمل في تقليل معدلات الإصابة والوفيات الناجمة عن سرطان الأورام في مصر.

يجب على الجميع الاستفادة من هذه الحملة والانتباه لأي أعراض غير طبيعية قد تشير إلى وجود مشاكل صحية. وعليهم أيضًا أخذ الاحتياطات اللازمة وتبني نمط حياة صحي ومتوازن لتقليل خطر الإصابة بسرطان الأورام والحفاظ على صحتهم بشكل عام.

أن المبادرة تهدف إلى توعية الجمهور بأهمية الكشف المبكر عن الأورام وتقديم الخدمات الطبية للمرضى المحتملين. وأكدت الدكتورة مرزوق أن الكشف المبكر يلعب دورًا حاسمًا في زيادة فرص العلاج الناجح وتحسين نتائج العلاج للمرضى. على الصعيد نفسه، أشار الدكتور ناهض إلى أن تحليل دم PSA يوفر نتائج سريعة ودقيقة لاكتشاف أي تغيرات غير طبيعية في مستوى البروستاتا، مما يساعد في تحديد الحالات المشتبه بها والتدخل المبكر عند الضرورة.

تندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمكافحة الأورام وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين. حيث يعتبر سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطانات انتشارًا في مصر، ومع تزايد حالات الاكتشاف في مراحل متأخرة من المرض، يصبح الكشف المبكر والوقاية أمرًا بالغ الأهمية.

تم تنظيم الفريق الطبي في المعهد بشكل متكامل لتأمين جميع الاحتياجات اللازمة لإجراء الفحوصات والتحاليل، حيث تم توفير الأجهزة والمعدات اللازمة للعملية. وقد استفاد العديد من المرضى من فرصة الكشف المجاني التي قدمها الفريق، وذلك بفضل المبادرة الرئاسية التي تسعى لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين خاصة في القرى والمناطق النائية.

وتأمل الجهات المعنية بأن تستمر مثل هذه المبادرات والحملات الطبية المجانية في التوعية والكشف المبكر عن الأورام، لتحقيق العدالة الصحية وتحسين مستوى الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد.

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية