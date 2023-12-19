مفاجأة في متحور كورونا الجديد.. التطعيمات السابقة لا تحمي

حذر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، الدكتور حسام حسني، من متحور كورونا الجديد، داعيًا في نفس الوقت إلى عدم الوصول إلى درجة الهلع.

وقال «حسني» خلال مداخلة تليفونية خلال برنامج «الحكاية»، عبر قناة «mbc مصر»، إن المتحور الجديد لا يتسبب في زيادة الأعراض وإنما لديه القدرة على زيادة الانتشار السريع.

وأضاف أن من تلقوا تطعيمات كورونا قبل عام 2022 يمكن أن يصابوا بالمتحور الجديد، مشيرًا إلى أن مرور عام على تلقي التطعيم يقلل من قدرته على مواجهة المرض.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن التطعيم لا يقي من الاصابة بالمرض، وإنما يقلل من أعراضه وخطورته.

وشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والحرص على التباعد الاجتماعي والتهوية السليمة وارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة أو ضعف المناعة.

