إجمالي إيرادات فيلم أبو نسب منذ طرحه

نجح فيلم أبو نسب، بطولة محمد إمام وياسمين صبري، أن يجمع خلال يومين من عرضه، إيرادات بلغت 4 ملايين و 500 ألفًا في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

وكان احتفل أبطال وصناع فيلم أبو نسب، بالعرض الخاص مساء الخميس الماضي في إحدى سينمات القاهرة، وأبرزهم محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني ورامي إمام .

تصدر فيلم أبو نسب، بطولة محمد إمام وياسمين صبري، مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعات من العرض الخاص الذي شهد حضورًا فنيًا لافتًا .

العرض الخاص لفيلم أبو نسب

تفاصيل فيلم أبو نسب

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

تدور أحداث أبو نسب في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

العرض الخاص لفيلم أبو نسب

ويعد فيلم أبو نسب، هو التعاون الثالث الذي يجمع محمد إمام وياسمين صبرى، إذ قدما سويًا فيلمين وهما: "جحيم فى الهند" عام 2016 وشاركهما في العمل كل من: حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، الثاني فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام.

العرض الخاص لفيلم أبو نسب

آخر أعمال محمد إمام:

كان آخر أعمال النجم محمد إمام في السينما فيلم “عمهم" والذي نافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي 2022، واستطاع أن يحقق إيرادات في شباك التذاكر تخطت مبلغ 56 مليون جنيه.



فيلم عمهم لمحمد إمام شارك فى بطولته كل من سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، آيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.