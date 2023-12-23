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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل جندي إسرائيلي بصاروخ من الأراضي اللبنانية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جندي من سلاح المدرعات، قُتل نتيجة إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، استهدف منطقة شتولا أمس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، عن إصابة 44 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة
 

وأوضحت الصحيفة، أن الجيش "الإسرائيلي" أكتشف أن مجموعة الأنفاق في قطاع غزة تفوق بنسبة 500% إلى 600% من تقديراته.

قصفت المقاومة الفلسطينية كفار سعد، برشقة صاروخية مركزة، ودوت صافرات الإنذار في عسقلان وزيكيم.

ووصل 6 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء استهداف منزل في حي السلام  بدير البلح وسط القطاع.

 

 

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