مقتل جندي إسرائيلي بصاروخ من الأراضي اللبنانية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جندي من سلاح المدرعات، قُتل نتيجة إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، استهدف منطقة شتولا أمس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، عن إصابة 44 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة



وأوضحت الصحيفة، أن الجيش "الإسرائيلي" أكتشف أن مجموعة الأنفاق في قطاع غزة تفوق بنسبة 500% إلى 600% من تقديراته.

قصفت المقاومة الفلسطينية كفار سعد، برشقة صاروخية مركزة، ودوت صافرات الإنذار في عسقلان وزيكيم.

ووصل 6 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء استهداف منزل في حي السلام بدير البلح وسط القطاع.