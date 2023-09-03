عبير نعمة ومحمد محسن وبيانو كريم جوهر في مهرجان القلعة

يقام 3 حفلات متتالية مساء الثلاثاء 5 سبتمبر، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء في دورته 31 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ففي الثامنة مساء على مسرح المحكى تشارك الفنانة اللبنانية عبير نعمة لأول مرة فى المهرجان وتقدم بمصاحبة أوركسترا سينى السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة مجموعة من أعمالها الخاصة منها بعدني حبك، بلا ما نحس، أعمل ناسيني ، بصراحة ، قصتنا بالإضافة إلى باقة من تراث الطرب منها افرح ياقلبى ، امتى هتعرف وطلعت يامحلا نورها .

وبعدها وفى العاشرة مساء يتغنى المطرب محمد محسن بمختارات من أعماله الخاصة منها ضي القمر، أهلا بيك، القمر عطشان، صندوق خشب الى جانب عدد من أعمال خالد الذكر سيد درويش والشيخ إمام والموسيقار محمد عبد الوهاب.

كما يقدم عازف البيانو كريم جوهر فى السابعة مساء على المسرح الخارجي فقرة فنية تتضمن نخبة من أشهر الألحان الشرقية الخالدة.