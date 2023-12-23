إعلان أسماء الطلاب المثاليين بجامعة كفر الشيخ

أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، السبت، نتيجة مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوي الجامعة، والتى نظمتها الادارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بإشراف منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة الدكتور رشدي العدوي ، وتنفيذ ومتابعة الدكتور هناء طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأعلنت لجنة التحكيم فوز الطالب أحمد يسري منصور زايد كلية الطب البشري بالطالب المثالي بالجامعة، والطالبة آيه مهدي متولي أحمد كلية التمريض بالطالبة المثالية على مستوي الجامعة.

و فاز بالمركز الثاني الطالب محمود خالد عبد العزيز كلية الهندسة، والطالبة رنا طارق سعد عبد المؤمن كلية التمريض.

وحقق المركز الثالث الطالب الهواري منصور عبد السلام كلية الطب البشري، والطالبة ندى طارق السيد مصطفى كلية الطب البيطري.