لحيازته 3 كيلو حشيش.. حبس موظف لإتجاره بالممنوعات

قررت جهات التحقيق، اليوم، حبس موظف لمدة أربعة أيام، لحيازته ٣ كيلو جرام من مخدر الحشيش في مدينة الشروق.

كانت ألقت الادارة العامة لمباحث العاصمة، القبض على (موظف بإحدى شركات المقاولات) بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته (عدد 30 كيس من مخدر الحشيش وزنوا 3 كيلو جرام).

أول إجراء بحق سيدة متهمة بالسرقة في الجمالية

أصدرت جهات التحقيق، اليوم، قرارا بحبس سيدة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بسرقة محل إكسسوارات في منقطة الجمالية.

وفي وقت سابق، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، المتهمة، وبحوزتها جوال بداخله اكسسوارات مجهولة المصدر.

اعترفت بسرقتها محلين إكسسوارات بأسلوب "المغافلة" ، كما أقرت بإرتكابها واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وأقرت بقيامها بالتصرف فى المسروقات الخاصة بالمجنى عليهما بالبيع لأحد الباعة الجائلين وإنفاقها المبلغ المالى متحصلات البيع على متطلباتها الشخصية.