الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال يلا شوت في الدوري الإنجليزي

الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال يلا شوت في الدوري الإنجليزي، تتوجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية لمشاهدة مباراة القمة التي ستجمع بين ليفربول وأرسنال في الدوري.

يملك النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، سجل تهديفى مميز أمام منافسه أرسنال، وذلك قبل المواجهة النارية المقرر إقامتها مساء غدا السبت، على ملعب "آنفيلد"، في قمة منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وآرسنال، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 18 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وتذاع مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي، على شبكة قنوات beIN Sports القطرية، الناقلة الحصرية لمسابقة البريميرليج في مصر وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يوجد فريق آرسنال في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، وعلى بعد نقطة وحيدة من المركز الثاني فريق ليفربول الذي يملك 38 نقطة.

ويستضيف نادي ليفربول الانجليزي نظيره نادي الأرسنال في قمة كروية مرتقبة علي صدارة بطولة الدوري الإنجليزي. تقام مباراة ليفربول وآرسنال علي أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز في لقاء ستحدد نتيجته ملامح الصراع على لقب البريميرليغ مع نهاية الدور الأول للبطولة.

سيدخل الليفر هذا اللقاء بالقوة الضاربة للفريق في مباراة علي أرضه ووسط جماهيره من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث. يقدم ليفربول هذا الموسم نتائج متميزة علي الصعيد المحلي وفي بطولة الدوري الأوروبي.

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يدرك المدفعجية قوة الليفر هذا الموسم وبصفة خاصة عندما يلعب الفريق في الأنفيلد. سيحاول الآرسنال منذ البداية التركيز علي مباغته ليفربول وتحجيم خطورته للخروج بنتيجة إيجابية في هذا اللقاء الصعب.

تشكيل ليفربول المتوقع

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

في خط الوسط: سوبو سلاي، جرافنبرخ، واتارو إندو.

في خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

تشكيل آرسنال المتوقع