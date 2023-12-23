وزير التعليم: 76 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مصر

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وجود 76 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تبع منظومة التعليم الفني في مصر.

جاء ذلك خلال احتفالية تخرج الدفعة العاشرة من طلاب أكاديمية السويدى، والتي يبلغ عدد طلابها ٣٥٠ طالب وطالبة، بمقر مؤسسة السويدي إلكتريك بالتجمع الخامس.

وأوضح وزير التعليم أن الوزارة تسعى للتوسع وإنشاء المزيد من هذه النوعية من المدارس في ظل إعداد مناهج متطورة، وآليات لبناء قدرات المعلمين، واختيار الطلاب وتقييمهم.

وأعرب وزير التعليم عن سعادته بتخرج هؤلاء الطلاب الذين يعدون نواة التغيير لمنظور المجتمع للعمالة الفنية.

ووجه وزير التعليم الشكر لأكاديمية السويدي لإدخالها نظام الدمج في مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالعاشر من رمضان.

وأشاد وزير التعليم بزيارته لهذه المدرسة وما لمسه من اهتمام بالطلاب ضعاف السمع، بجانب الاهتمام بجميع الجوانب الأكاديمية والعلمية والشخصية والوجدانية للطلاب مما سيكون له أثر ممتد ينعكس في انتماء الطلاب لمدارسهم ولوطنهم.

تغير صورة التعليم الفني الذهنية

وأكد وزير التعليم أن الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر تغيرت بفضل التعاون المثمر مع شركاء النجاح، كما أنه زاد إقبال الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة بالشهادة الإعدادية بشكل كبير على مدارس التعليم الفني، لوجود وعي لدى الطلاب بأن هناك فرصة أمامهم للالتحاق بسوق العمل مباشرة فور تخرجهم من مدارس التعليم الفني، أو لاستكمال دراستهم من خلال الجامعات التكنولوجية بدون معادلة، أو الالتحاق بالجامعات الأكاديمية بعد إجراء المعادلة، فضلًا عن زيادة الطلب من مختلف دول العالم على هؤلاء الخريجين الذين يتم حجزهم للعمل قبل التخرج سواء في الداخل أو خارج مصر، كما أن أحد الدول الأوروبية ستقوم بتشغيل ٥٠٠ طالب للعمل لديها.

وأوضح وزير التعليم أن الاعتماد الدولي هو أحد ما يميز أكاديمية السويدي، فضلًا عن إعداد طلابها بمواصفات العمل ليس فى مصر فقط بل للمنافسة الدولية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية حريصة على التعاون مع القطاع الخاص، والذي بدوره يدعم إحداث نهضة للتعليم في مصر.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن مؤسسة السويدى لديها قدرة على تكوين شراكات عديدة مع القطاع الخاص، لدعم ومساعدة الوزارة، حيث تعطي هذه الشراكات صورة متكاملة ونجاحات أكبر وهذه من مميزات أكاديمية السويدى التي نشهدها.

وتابع وزير التربية والتعليم أن الخطة الاستراتيجية للوزارة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٩ مبنية على برنامج الحكومة الذي يستهدف بناء الإنسان المصري، وحماية الأمن، والتشغيل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمته، قدم وزير التربية والتعليم التهنئة لأكاديمية السويدي وكل الشركاء، وتقدم الوزير بخالص الشكر والتقدير لكافة السادة الحضور المشاركين على دعمهم المتواصل للوزارة، ولمبادراتهم المختلفة لتطوير التعليم الفني.