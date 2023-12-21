وزير التعليم يصدر قرارًا بتنظيم إنشاء مدارس مجتمعية

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن قواعد وضوابط التصريح للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بإنشاء مدارس مجتمعية.

الهدف من إنشاء المدارس المجتمعية:

تهدف المدارس المجتمعية إلى إتاحة الفرصة للتلاميذ الذين لم يلتحقوا بالحلقة الابتدائية، والمتسربين من التعليم، لتلقي تعليم مجاني.

شروط التصريح بإنشاء مدرسة مجتمعية:

يشترط أن تكون الجمعية الأهلية أو مؤسسة المجتمع المدني المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي، وأن تتقدم بطلب فتح مدرسة مجتمعية إلى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو لفروعها بالمديريات التعليمية، على أن يتم إرفاق الأوراق والمستندات التالية:

صورة من قرار إشهار الجمعية الأهلية أو مؤسسة المجتمع المدني من وزارة التضامن الاجتماعي.

صورة من عقد إيجار أو ملكية مقر المدرسة.

صورة من الخرائط المعمارية للمدرسة.

صورة من قرار اعتماد المبنى من الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

صورة من الشهادات المؤهلة للعاملين في المدرسة.

إجراءات إنشاء المدرسة المجتمعية:

يتم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية الواقع في نطاقها المدرسة، لدراسة الأوراق والمستندات المقدمة، وإصدار قرار بالموافقة أو الرفض.

وفي حالة الموافقة، يتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح المدرسة، والتي تشمل:

تجهيز المدرسة بالمعدات والوسائل التعليمية اللازمة.

اختيار المعلمين والمعلمات المؤهلين للعمل في المدرسة.

تسجيل التلاميذ في المدرسة.

مهام إدارة التعليم المجتمعي بالوزارة/ المديريات/ الإدارات التعليمية:

تتولى إدارة التعليم المجتمعي بالوزارة/ المديريات/ الإدارات التعليمية، مهام الإشراف الفني والإداري على المدارس المجتمعية، والتي تشمل:

تسجيل التلاميذ في المدرسة بالإحصاء الاستقراري والنهائي بالحكومة الإلكترونية.

توفير الكتب المدرسية والمواد التعليمية المستخدمة في مدارس التعليم المجتمعي.

عقد دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات والموجهين على تدريس المناهج المقررة، واستخدام المواد التعليمية، وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية.

متابعة سجلات الحضور والغياب للمعلمين والمعلمات والتلاميذ.

وضع الحلول المناسبة لعلاج ظاهرة الغياب المتكرر للتلاميذ.

الإشراف على العملية التربوية داخل مدارس وفصول التعليم المجتمعي:

تخضع العملية التربوية داخل مدارس وفصول التعليم المجتمعي للإشراف الكامل من إدارة التعليم المجتمعي بالوزارة والمديرية بذات المحافظة، من حيث:

المناهج.

الأنشطة.

التوجيه.

التنمية المهنية للمعلمين والموجهين.

حضور وانصراف المعلمين والمعلمات.

توقيع الجزاءات على المعلمين والمعلمات.

إجراءات تقويم كفاءة المدارس المجتمعية:

يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم كفاءة المدارس المجتمعية، وذلك من خلال:

دراسة وتحليل التقارير المتعلقة بنتائج التقويم الذاتي، والتقويم الخارجي للفصول.

تحديد مستويات التحاق التلاميذ الجدد بالصفوف الدراسية، وفق قدراتهم، والمرحلة العمرية لكل منهم.

إجراء اختبارات الإسراع التعليمي لتلاميذ تلك المدارس.

إعفاء تلاميذ المدارس المجتمعية من الرسوم المدرسية:

يُعفى تلاميذ المدارس المجتمعية الذين يلتحقون بالحلقة الإعدادية من الرسوم المدرسية، ومقابل الخدمات الإضافية.