طلاب الفرنسيسكان الثانوية بأسيوط ينظموا رحلة لمتحف التشريح والطب الشرعي والطفيليات

نظم طلاب مدرسة الفرنسيسكان الثانوية بنين بأسيوط، زيارة لكلية الطب جامعة أسيوط وذلك استمراراً للدور الرائد الذي تؤديه جامعة اسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب علي الصعيدين التعليمي والخدمي لمجتمعها المحيط لتشجيع الطلاب وتحفيزهم على الاستذكار والتفوق وايضا اختيار الكلية المناسبة حسب ميولوهم وقدراتهم.

واستقبلت كلية الطب جامعة أسيوط، مجموعة من طلاب مدرسة مدرسة الفرنسيسكان الثانوية بنين بأسيوط وقاموا بزيارة متحف قسم التشريح والطب الشرعي والطفيليات بكلية الطب

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المثمر بين جامعة أسيوط والمدارس المحلية لتعزيز العلاقة بين الجامعة والمجتمع المحلي. يهدف هذا التعاون إلى تعريف الطلاب في مرحلة التوجيه الجامعي بمختلف تخصصات الكلية وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على محتوى الدراسة ونطاق الممارسة في مجال الطب.

وتم استقبال الطلاب بحفاوة في كلية الطب وقد تم تنظيم جولة لهم في متحف قسم التشريح، حيث تعرفوا على مختلف الأجهزة والأعضاء البشرية وتنظيم الجسم البشري. تم توفير معلومات مفصلة حول تشريح الجسم وأهميته في فهم ومعالجة الأمراض، بالإضافة إلى آلية عمل الأعضاء الداخلية وتفاصيل الأجهزة المختلفة.

وتعرف الطلاب على الأساليب والتقنيات المستخدمة في التحقيق الجنائي وتشخيص أسباب الوفاة. تم عرض العديد من الأدلة والنماذج التي تستخدم في هذا المجال لتعزيز الفهم والتعلم.

وقام الطلاب بزيارة قسم الطفيليات حيث تم عرض عينات من الطفيليات وشرح عن دورها في انتقال الأمراض وأهمية دراستها في مجال الطب.

وتعكس هذه الزيارة تفاني كلية الطب في تعزيز التواصل مع المجتمع وتقديم فرص للطلاب لاكتشاف واستكشاف العديد من التخصصات المتاحة في مجال الطب. إن هذه الخطوة تساعد الطلاب على اتخاذ قرارتهم المستقبلية بشأن اختيار التخصصات الجامعية التي تناسب ميولهم واهتماماتهم.

وتبقى زيارات مثل هذه الفعاليات المفيدة في خلق جيل من الشباب الطموح والمتحمس للعمل في مجال الطب وتطوير مهاراتهم ومعرفتهم في هذا المجال المهم. تجدر الإشارة إلى أن زيارات المدارس الثانوية للكليات الجامعية يعد جزءًا هامًا من البرامج التوجيهية التي تعزز قدرات الطلاب وتساعدهم في اتخاذ القرار الصحيح بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

جانب من زيارة طلاب مدرسة الفرنسيسكان الثانوية بنين بأسيوط

جانب من زيارة طلاب مدرسة الفرنسيسكان الثانوية بنين بأسيوط

جانب من زيارة طلاب مدرسة الفرنسيسكان الثانوية بنين بأسيوط