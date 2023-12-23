مدير عام مستشفى غزة: المنظومة الصحية انهارت تمامًا

أكد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، الدكتور يوسف العقاد، أن قوات الاحتلال تنفذ مجازر في قطاع غزة، إذ يصلالمئات من الشهداء والمصابين يوميًا جراء العدوان الإسرائيلي.

وتابع “العقاد” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، أن المنظومة الصحية في قطاع غزة انهارت تمامًا، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف سيارات الإسعاف والأطقم الطبية.

وواصل العقاد أنه "نعاني نقصًا حادًا في المستلزمات الطبية، والاحتلال يمنع وصول شاحنات المساعدات إلى المستشفيات والأهالي".

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية

أكد وزير الأوقاف الفلسطيني الدكتور حاتم البكري، أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة نشهد عددا كبيرا من الانتهاكات سواء لمستوطنين أو لجنود إسرائيليين في غزة أو الضفة الغربية للمساجد وعدد من الأماكن المقدسة الإسلامية.

وقال البكري - في مداخلة لقناة (القاهرة الإخبارية) إن الانتهاكات الإسرائيلية تجاه المساجد هي انتهاكات مبرمجة منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 ومستمرة حتى يومنا هذا، وتتجلى هذه الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك الذي هو العنوان الأكبر من البعد الديني الإسلامي في فلسطين، حيث لا يخلو يوم من محاولة التغيير المكاني والزماني في المسجد الأقصى المبارك بالإضافة إلى منع المصلين للصلاة في المسجد".

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يقسم المسجد الأقصى مكانيا وزمنيا، وهذا التقسيم مرفوض جملة وتفصيلا لأن المسجد الأقصى لا يسمح بأن يتم التلاعب به وبالبعد التاريخي والديني له.

وأشار إلى أن المساجد الأخرى في فلسطين لم تسلم من الاعتداءات المستمرة خاصة بعد الحرب العنيفة التي تشنها إسرائيل على فلسطين، حيث تم هدم وقصف مسجد الأنصار في جنين، لافتا إلى أن جنود الاحتلال يدنسون المساجد باعتلاء منابرها، بالإضافة إلى حصار المساجد في الضفة الغربية وفي الحرم الإبراهيمي الشريف، لافتا إلى أن المساجد على المستوى الأممي والعالمي يجب أن تصان ولا يجب التعرض لها.

وأوضح أنه في قطاع غزة فإن هناك هجوما شرسا على المساجد، وهناك مساجد هدمت وتمت إزالتها، تصل إلى 100 مسجد تقريبا، بالإضافة إلى المئات من المساجد الأخرى التي أصيبت وتضررت بنسب متفاوتة وأصبحت في حالة صعبة جدا.

وشدد وزير الأوقاف الفلسطيني على أن الاحتلال الإسرائيلي عندما يهاجم المساجد ويتعرض للمسجد الأقصى الشريف الذي يمثل القبلة الأولى للمسلمين فهو بذلك يستفز مليارا و800 مليون مسلم في العالم، كذلك عندما يقوم بهدم وتدمير المساجد والإساءة إلى الدين فهو يقوم باقتياد المنطقة إلى نقطة لا يمكن أن يحمد عقباها، وقد حذرنا مرارا من خطورة الاعتداءات على المساجد وخاصة المسجد الأقصى المبارك التي ستؤدي إلى اشتعال حرب دينية.