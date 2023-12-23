بالفيديو ..الكوربيه تكشف تفاصيل التوسع في التبادل التجاري للحكومة ودوره في دعم الاحتياط النقدي

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع الدكتورة ميرفت حسين السيد رئيس قطاع المراجعة والحوكمة والمخاطر بشركة ارابيا إنفستمنتس....ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على أن التوسع في التبادل التجاري يقلل الضغوط على العملة الصعبة ويدعم النقد الأجنبي

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة ... في الرقابة المالية حيث : الرقابة المالية تحدد بنود اعتبار حساب العميل راكدا بالبورصة ، حيث اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم ٢٥١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن اجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

يهدف القرار لتحقيق مزيد من الحماية لحسابات المتعاملين وكذلك العمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال والتيسير على المستثمرين والمتعاملين مع شركات الأوراق المالية، وذلك في إطار استكمال استراتيجية الهيئة فيما يتعلق بتطوير وتنمية الأسواق مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين

حدد القرار ٣ شروط لاعتبار حساب العميل راكدا لدى شركة السمسرة أو امين الحفظ بعد مرور ١٢ شهر كاملة على عدم إيداع أو سحب مبالغ مالية بحساب العميل أو عدم التعامل بيعا وشراء على الأوراق المالية أو الأدوات المالية الحكومية ، كما يعد الحساب راكدا على مستوى السوق ككل بعد مرور ٢٤ شهرا كاملة على اخر تعامل بيعا او شراء وذلك من واقع بيانات البورصة

كما نص القرار على أن يتم تنشيط الحساب السابق إيقافه بناء على طلب من العميل أو وكيله يقدم الي البورصة المصرية وتكون هي الجهة الوحيدة المسئولة عن تنشيط تلك الحسابات وذلك تجنبا لأي تضارب محتمل في تحديد الحسابات الراكدة وإعادة تنشيطها بين شركات الإيداع والقيد المركزي العاملة في السوق.

تتضمن الحلقة ايضا .... " "فيتو" السماسرة ضد رفع أسعار اشتراكات الربط ..ومقترح بالاستفادة من شركة النيل للتكنولوجيا، حيث حالة من الاستياء والغليان تسود شركات السمسرة ضد الإجراءات التي اتخذتها شركات الخدمات التكنولوجية، وربط المعلومات حول رفع أسعار الاشتراكات الشهرية، والسنوية مقابل تقديم هذه الخدمات لشركات السمسرة، والتي تم زيادتها بنسب تصل إلى 100%.

تلقت نحو122 شركة سمسرة عاملة في السوق إخطارات من الشركات المقدمة لخدمة الربط، تنص على أنه تم رفع شاشات الأسعار، بحيث يبدأ تنفيذ التحصيل من شركات السمسرة بداية العام الجديد2024.

شملت الاخطارات التي تلقها السماسرة أيضا أنه تم رفع شاشات الأسعار اللحظية "بوصلة سمسار" من 171 جنيها إلى 280 جنيها شهريا، وشاشات الأسعار اللحظية من 171 إلى 250 جنيها شهريا، وشاشات البورصة من 75 جنيها إلى 165 جنيها شهريا، وشاشات مدير الحساب من 350 جنيها إلى 450 جنيها شهريا، كما قامت شركات تقديم الخدمة الأخرى برفع الاشتراك السنوي من 17 الفا جنيه إلي 35 الف جنيه سنويا.

بررت الشركات المقدمة للخدمات التكنولوجية لشركات السمسرة الزيادة بسبب الزيادة الخاصة بتكاليف تشغيل الخدمات.

يشار إلى أن بعض السماسرة سبق وأن قدموا اقتراحا لزيادة عدد الشركات المقدمة للخدمة والربط، بما يخفف الأعباء على كاهل المتعاملين في البورصة، حيث أقترحوا إعادة الاستفادة من شركة النيل لتكنولوجيا المعلومات، المملوكة لشركة مصر للمقاصة، وتم تصفيتها، وإعدام رأسمالها البالغ نحو10 ملايين جنيه، وما زالت محتفظة بالمقر، والأجهزة الخاصة بأنظمة الشاشات، والتكنولوجيا.

طالب السماسرة أشرف سلمان رئيس اتحاد الأوراق المالية العمل على علاج مشاكلهم، تواصل الاتحاد مع شركات الربط، وتقديم خدمات التكنولوجيا.

وتتضمن الحلقة " أيضا " " " ...

كما يتضمن البرنامج ... "إيليت للاستشارات المالية" تتفاوض مع شركة استثمار عقاري لطرحها بالبورصة، حيث تتفاوض شركة إيليت للاستشارات المالية مع إحدى الشركات العاملة بمجال الاستثمار العقاري، تمهيدا لقيدها وطرحها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قال الدكتور سيف عوني العضو المنتدب لشركة "إيليت" أنه يتم التفاوض مع شركة "كارجو" للاستثمار العقاري، بهدف وضع استراتيجية كاملة للشركة، من خطة عمل، وهيكلة مالية، وفنية، وإدارية، بما يسمح بقيدها وطرحها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن رأس مال الشركة يبلغ 75 مليون جنيه، وأن الحصة المستهدف طرحها تصل إلى نحو25% .

أشار "عوني" إلى أن أنه متوقع أن تكون عملية الطرح بالربع الأول من العام القادم2024.

كما اشار إلى أن "إيليت" تجري أيضا مفاوضات متقدمة مع إحدى سلاسل الصيدليات، بهدف إجراء تقييم شامل، يتضمن تقيما ماليا، ودراسة خطة أعمال متكاملة، وأيضا دراسة تفصيلية لحركة رأس المال العامل الخاص بها...كما تقوم "إيليت" بالتقييم أيضا لعدد من شركات الأدوية، بهدف الدمج.

قامت "ايليت" على مدار عام2023 بالعديد من التقييمات لعدد من البنوك، والقطاعات المختلفة، حيث وصلت عمليات التقييمات إلى نحو150 عملية بقطاعات متنوعة... تعد ايليت من الشركات التي تحظى بثقة واحترافية عالية في العمل.

في فقرة السوق تتوقع "ثمار" تستكمل استراتيجية التوازن الداعمة لتعزيز أصول الشركة وحملة الأسهم....حيث أكد عادل عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات أن زيادة رأس المال المصدر للشركة من 66 مليون جنيه إلى 72 مليون جنيه بزيادة قدرها 6 مليون جنيه يهدف إلى تحقيق التوازن بين تعزيز المركز المالي للشركة، وتعظيم أصولها، بما يصب في مصلحة الجميع سواء الشركة، أو المساهمين وحملة الأسهم.

كانت الشركة قد أعلنت مؤخرا أن تمويل الزيادة يكون من الأرباح المرحلة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، والأعوام السابقة متضمنة 6 مليون جنيه من الأرباح عن طريق إصدار أسهم مجانية بعدد 7.5 مليون سهم بواقع 9 أسهم لكل 100 سهم، وبقيمة اسمية 0.80 جنيه للسهم ليصبح عدد الأسهم 90 مليون سهم .

قال "عبدالفتاح" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الشركة تنتهج استراتيجية احترافية، تعمل على تحقيق التوازن بين توزيعات الأرباح على المساهمين، ودعم زيادة رأس مال الشركة.

أضاف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة من خلال استراتيجيتها تسعي كل فترة إلى تقديم المزيد للمستثمرين، عبر خطة احترافية تبني على تحقيق زيادة تدريجية لرأس المال، بما يحقق للشركة رؤيتها القائمة على تعظيم الأصول، وهو ما يتحقق بصورة دائمة، خاصة أن الشركة تضم خبرات وكوادر محترفة في جميع الانشطة المالية غير المصرفية والقطاعات المختلفة.

يشار إلى أن الشركة سبق وأن قامت خلال نهاية النصف الأول من عام 2023 بزيادة رأسمال الشركة من 60 مليون جنيه إلى 66 مليون جنيه عن طريق توزيع 7.5 مليون سهم مجاني بواقع سهم لكل 10 أسهم قيمة 0.8 جنيه للسهم.

تتوقع حنان رمسيس خبير أسواق المال أن تواصل مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري ادائها المتباين صعودا وهبوطا....كما تتوقع أنه في حال ضخ سيولة في السوق، وزيادة حركة الشراء على الاسهم سيدفع ذلك المؤشر الرئيسي للبورصة إلى الصعود واستهداف مستوي 25700 نقطة، الذي لم يتجاوزه، على أن تكون منطقة 25200 نقطة مستوى مقاومة.

كما توقعت ايضا أن تمثل منطقة24000 نقطة مستوى دعم رئيسي لمؤشر البورصة الرئيسي.