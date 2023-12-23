حصاد 2023.. كوارث طبيعية ضربت البلدان العربية

2023 عام الكوارث الطبيعية، وغير الطبيعية، إذ شهد العام في السنة الأخيرة الكثير من المشاكل والأزمات في عدد من الدول، بعضها ناتج عن الطبيعة والآخر ناتج عن أسباب وصراعات سياسية وعسكرية واقتصادية.

وشهدت عدد من الدول العربية خلال العام الأخير 2023، كوارث طبيعية كانت سببًا في دمار ضخم وسلب أرواح الآلاف.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، الكوارث الطبيعية التي ضربت الدول العربية في 2023.

كوارث طبيعية ضربت البلدان العربية

زلزال سوريا وتركيا

فاق العالم في السادس من فبراير الماضي، على كارثة طبيعية ضخمة ضربت سوريا وتركيا، وهي الزلزال المدمر الذي حصد أرواح آلاف الضحايا في البلدين.

وألحق الزلزال تدميرًا ضخمًا، في حلب وإدلب وحماة واللاذقية وطرطوس، ووصلت حصيلة الضحايا في سوريا وتركيا لحوالي 50,325 شخصًا.

زلزال سوريا وتركيا

زلزال المغرب

وفي مساء 8 سبتمبر الماضي، تعرضت المغرب لزلزال عنيف دمر إقليم الحوز، إذ أنهى أحياء بأكملها وجعلها في استواء الأرض، وحصد أرواح الآلاف، فضلًا عن الجرحى الذين تخطى عددهم 2000 شخصًا، وتشريد آلاف المواطنين المغربيين وانتقالهم إلى الملاجئ المؤقتة.

إعصار دانيال في ليبيا

وفي مساء 10 سبتمبر الماضي وعلى مدار يومين، ضربت عاصفة دانيال شرق ليبيا، وبالتحديد منطقة درنة المطلة على البحر المتوسط التي يبغ عدد سكانها 100 ألف نسمة.

ودمر الإعصار عددا كبيرا من المناطق إذ قضى على أحياء بأكملها، بالإضافة لتدمير سدا درنة، وحصد أرواح ما يقرب من 4000 شخصًا، فضلًا عن المفقودين.