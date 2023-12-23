ملتقى المصريين بالكويت: مبادرة خدمات البريد ستغنينا عن استخدام الوسائل الأخرى لشحن الأوراق من الخارج

علق هاني كمال، رئيس ملتقى المصريين بالكويت، على تعاون وزارتي الهجرة والاتصالات؛ لتيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات التي يقدمها البريد المصري والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم، سواء النقدية أو المستندات، إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر.

وقال “كمال” في تصريحات خاصة للوفد، إن مبادرة خدمات البريد خطوة محترمة جداً من الوزيره سها جندي، مضيفًا: “ مهمه ليا انا شخصياً لأنه بشحن اي أوراق من خلال dhl، فبوجود وسيله اخرى مصريه خالصه وبتقدم نفس الخدمه اكيد هستخدمها لدعم مشروعات مصر ومؤسساتها الحكوميه”.



وطالب رئيس ملتقى المصريين بالكويت، وزيرة الهجرة والمسؤولين وجود اعلان عن اسعار المعاملات والخدمات المُقدمه بشكل محدد وسهل .

استفادة المصريين بالخارج من الخدمات الحديثة



وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة وشئون المصريين بالخارج، قد استقبلت الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، لبحث تيسير استفادة المصريين بالخارج من الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد المصري.

وكان اللقاء بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والأستاذة سارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.

وقالت السفيرة سها جندي إن هذا اللقاء يأتي في إطار تضافر الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، مؤكدة أهمية ودور البريد المصري لكافة المصريين وارتباطهم به منذ نشأته، مشيدة بالتطوير الشامل الذي يشهده البريد المصري من حيث الشكل والمضمون والتوسع في شبكة البريد وميكنة الخدمات التي يقدمها، والتوسع في تقديم أنماط جديدة من الخدمات إلى جانب الخدمات البريدية لتشمل الخدمات الحكومية والمالية وشحن الطرود.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الاجتماع ناقش أيضَا كيفية تيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات التي يقدمها البريد المصري والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم النقدية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات البريدية من خلال فروعه ومنافذه المنتشرة في كل نجع من نجوع مصر، بشكل لحظي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن شحن المستندات المؤمنة الخاصة بهم وغيرها بشكل سريع وآمن، لذلك نحتاج إلى تسليط الضوء على دور البريد المصري والترويج لخدماته والتي تصبح في مصلحة المواطن المصري المغترب.