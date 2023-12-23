عاجل
المقاومة تعيد نشر فيديو الأسرى المسنين الثلاثة.. وتترك التوقعات لإسرائيل
السبت 23 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

ملتقى المصريين بالكويت: مبادرة خدمات البريد ستغنينا عن استخدام الوسائل الأخرى لشحن الأوراق من الخارج

هاني كمال، رئيس ملتقى
هاني كمال، رئيس ملتقى المصريين بالكويت

علق هاني كمال، رئيس ملتقى المصريين بالكويت، على تعاون وزارتي الهجرة والاتصالات؛ لتيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات التي يقدمها البريد المصري والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم، سواء النقدية أو المستندات، إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر.

 

وزيرة الهجرة تشهد الاحتفال لعيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمصر الجديدة

وقال “كمال” في تصريحات خاصة للوفد، إن مبادرة خدمات البريد خطوة محترمة جداً من الوزيره سها جندي، مضيفًا: “ مهمه ليا انا شخصياً لأنه بشحن اي أوراق من خلال  dhl، فبوجود وسيله اخرى مصريه خالصه وبتقدم نفس الخدمه اكيد هستخدمها لدعم مشروعات مصر ومؤسساتها الحكوميه”.


وطالب رئيس ملتقى المصريين بالكويت، وزيرة الهجرة والمسؤولين وجود اعلان عن اسعار المعاملات والخدمات المُقدمه بشكل محدد وسهل .

 

 استفادة المصريين بالخارج من الخدمات الحديثة


وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة وشئون المصريين بالخارج، قد استقبلت الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، لبحث تيسير استفادة المصريين بالخارج من الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد المصري. 

 

وكان اللقاء بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والأستاذة سارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.

 

وقالت السفيرة سها جندي إن هذا اللقاء يأتي في إطار تضافر الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، مؤكدة أهمية ودور البريد المصري لكافة المصريين وارتباطهم به منذ نشأته، مشيدة بالتطوير الشامل الذي يشهده البريد المصري من حيث الشكل والمضمون والتوسع في شبكة البريد وميكنة الخدمات التي يقدمها، والتوسع في تقديم أنماط جديدة من الخدمات إلى جانب الخدمات البريدية لتشمل الخدمات الحكومية والمالية وشحن الطرود.

 

وأضافت وزيرة الهجرة أن الاجتماع ناقش أيضَا كيفية تيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات التي يقدمها البريد المصري والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم النقدية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات البريدية من خلال فروعه ومنافذه المنتشرة في كل نجع من نجوع مصر، بشكل لحظي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن شحن المستندات المؤمنة الخاصة بهم وغيرها بشكل سريع وآمن، لذلك نحتاج إلى تسليط الضوء على دور البريد المصري والترويج لخدماته والتي تصبح في مصلحة المواطن المصري المغترب.

مواد متعلقة

“عبد القادر” مشيدًا بمبادرة الهجرة والبريد المصري: خدمات يفتقدها المصريين في الخارج 

علاء ثابت يهنئ الرئيس السيسى.. ويعلن عن احتفالية كبيرة بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة

عبر منصة "أيادي مصر".. الترويج للمنتجات والصناعات اليدوية للجاليات المصرية بالخارج

الجالية المصرية بفرنسا: مبادرة الهجرة والبريد المصري طريقة لزيادة التحويلات من الخارج

بيت المصريين في السويد: مبادرة وزارة الهجرة والبريد المصري خطوة مهمة

وزيرة الهجرة تهنئ شعب الكنيسة داخل مصر وخارجها بمناسبة العام الميلادي الجديد

مقترح من وزيرة الهجرة للاستفادة من فروع المركز المصري الألماني بالمحافظات

قريبًا.. تدشين تطبيق إلكتروني يتضمن مختلف المحفزات للمصريين بالخارج لدعمهم وتعزيز ربطهم بالوطن
الجريدة الورقية