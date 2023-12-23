السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

“عبد القادر” مشيدًا بمبادرة الهجرة والبريد المصري: خدمات يفتقدها المصريين في الخارج 

وائل عبدالقادر، عضو
وائل عبدالقادر، عضو المجلس الرئاسي للمنتدى المصري بإيطاليا

أشاد الدكتور وائل عبدالقادر، عضو المجلس الرئاسي للمنتدى المصري بإيطاليا، بجهود وزيرة الهجرة لرعاية وتوفير احتياجات المصريين بالخارج وتلبية متطلباتهم وتواصلها مع الجاليات المصرية سواء عبر تقنية زووم أو من خلال رحلاتها مؤخرا للقاء أبناء مصر في الخارج .

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 وأضاف “عبد القادر”، في تصريحات خاصة للوفد، ان مثل هذه الخدمات التي يفتقدها المصريين في الخارج لها من الأهمية لديهم والتي تمنحهم القدرة على مواصلة حياتهم في الغربة، وان جموع المصريين بالخارج تثمن ما تقوم به وزيرة الهجرة سها جندي من مجهودات كبيرة لصالح ما هو افضل للجاليات المصرية.

 

وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة وشئون المصريين بالخارج، قد استقبلت الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، لبحث تيسير استفادة المصريين بالخارج من الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد المصري. 

 

وكان اللقاء بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والأستاذة سارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.


ومن خلال لقائها مع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري لبحث تيسير استفادة المصريين بالخارج من الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد المصري والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم النقدية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات البريدية من خلال فروعه ومنافذه المنتشرة في أنحاء الجمهورية وبهذه الخدمة سيستفيد منها شريحة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج .

 


وفي هذا اللقاء تم مناقشة مطلب من مطالب المصريين بالخارج بأن يتم ارسال وتوصيل ألاوراق  والمستندات الرسمية الخاصة بهم بشكل سريع عبر البريد المصري علي غرار الخدمة السريعة المقدمة في مصر.


وكان من المطالب الأخري أيضا تسهيل شحن وإرسال سريع للمنتجات المصرية بما في ذلك الحرف اليدوية والتراثية التي يتم تصنيعها في مصر، حيث تحظى بإعجاب وإقبال كبير وشعبية في الخارج وبذلك يكون البريد المصري هو أفضل ناقل وطني لهذه  المنتجات وقد تم مناقشة هذا الأمر أيضا مع الدكتور شريف فاروق وبالتالي عرضه علي رئيس مجلس الوزراء.

 

 

 

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