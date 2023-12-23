برعاية الدكتور عبدالسند يمامة.. لجنة المنيرة الغربية تقيم احتفالية "ملحمة ارض الصمود" بحزب الوفد
اقامت لجنة حزب الوفد بالمنيره الغربيه بأمبابة احتفالية تحت عنوان "ملحمة أرض الصمود" وجاء ذلك ايمانا من حزب الوفد بالقضية تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد .
ونظم الاحتفالية كلا من أحمد المنشاوي رئيس لجنة المنيرة الغربية والمستشار عثمان الشريف سكرتير عام اللجنة والدكتوره هايدي يوسف رئيس لجنة المرأة والطفل .
وحضر تنظيم كوادر اللجنة المراة والطفل مع رئيس لجنة الشباب عيد رجب ورئيس لجنة الاعلام احمد السادات واخراج دينا حسن نائب اول لجنة المراه والطفل ومدحت كمال عدلي نائب رئيس لجنة الشباب ومدير اكادمية نوتردام تقديم جنا البدراوي عضو هيئة مكتب لجنة المراه والطفل .
وكما حضر وفد من اهالي المنيرة الغربية واولياء امور الاطفال ابطال الملحمة بالمقر الرئيس للحزب ببولس حنا .
و شهد الحفل الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب والنائب عيدهيكل عضو الهيئة العليا السابق والدكتور محمد عبد اللطيف مساعد رئيس الحزب.