حصاد 2023.. الأسعار نار والسلع الغذائية أبسط أحلام البسطاء

الأسعار نار، والسلع الغذائية أصبحت أبسط أحلام المواطنين، باختصار يعد هذا أقل وصف لعام 2023، الذي شهد تضخم وارتفاع كبير في أسعار المنتجات والسلع كافة، الغذائية منها وغير الغذائية، إذ فاقت الأسعار التوقعات وبات البسطاء يحدثون أنفسهم من الغلاء الفاحش.

البصل يتجاوز الـ40 جنيهًا، والسكر يصل لـ 50 جنيهًا، واللحوم تبلغ الـ 400 جنيه، أسعار من الخيال يواجهها المواطنون لأول مرة في حياتهم، وذلك نتيجة استغلال التجار للأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، وضعف الرقابة على الأسواق.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار عدد من السلع الغذائية في بداية عام 2023، وفي نهاية العام ذاته.

أسعار السلع الغذائية

تراوح سعر السكر في بداية 2023، ما بين 14 إلى 20 جنيهًا، وفي نهاية العام ذاته يُباع في المحال بـ 50 جنيهًا، وتسعى وزارة التموين لتوفيره للمواطنين بـ 27 جنيهًا.

سجل سعر الأرز في بداية 2023، 18 جنيهًا في المحال التجارية، ووصل سعره في نهاية العام الكيلو السائب من 30 إلى 35 جنيهًا، والمعبأ ما بين 37 إلى 45.

تراوحت أسعار البصل في مطلع 2023، ما بين 4 لـ 6.5 جنيه، ووصل سعره في نهاية العام ليتراوح ما بين 13 و 22 جنيهًا في سوق العبور، ويباع في الأسواق القطاعي بـ30 جنيهًا.

سجلت الطماطم من 3 إلى 4 جنيهات في بداية 2023، ومع نهاية العام تتراوح أسعارها ما بين 4 و 7.5 جنيه في سوق العبور، وفي الأسواق القطاعي 10 جنيهات.

تراوجت أسعار البطاطس ما بين 4 لـ 7.5 جنيه في بداية العام، ومع نهاية 2023 تتراوح ما بين 9 لـ 15 جنيهًا في سوق العبور، وتباع في الأسواق القطاعي بـ 20 جنيهًا.

تراوح أسعار الدواجن البيضاء ما بين 49 لـ 50 جنيهًا في بداية 2023، ومع نهاية العام تسجل 68 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار اللحوم البلدي من 200 لـ 220 جنيهًا في بداية العام، ومع نهاية 2023 تتراوح ما بين 350 لـ 400 جنيه.