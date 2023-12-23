أمن قنا يضبط عنصر إجرامي هارب من حكم مؤبد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة، هارب من حكم بالمؤبد، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية قتل سائق توك توك.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، بتمكن قوة أمنية، من ضبط محمد . س. ا، عنصر إجرامي شديد الخطورة، بحوزته بندقية آلية، محكوم عليه بالمؤبد، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية مقتل سائق توك توك بقرية العليقات.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، كما تم تحرير بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.