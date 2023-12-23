مشاجرة دامية تقود عاطلًا إلى الحبس في حلوان.. تفاصيل

أصدرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم، قرارا بحبس المتهم بإنهاء حياة آخر، على خلفية مشاجرة بسبب خلافات سابقة، لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

أبعاد الواقعة كانت في منطقة حلوان، حينما أقدم عاطل على إنهاء حياة آخر، طعنًا بالسكين، في مشاجرة بينهما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زنيهم.

ليتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها شاب، مقيم بمحافظة الجيزة، توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعني بالجسم إثر مشاجرة.

واتهم والد المجني عليه، عاطلا، مقيم محل البلاغ، بالتعدي على نجله بالضرب، بسبب خلافات سابقة بينهما، ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 3.5 مليون جنيه لخارج البلاد

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى مكون من ( 7 أشخاص ، لخمسة منهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الإتجار وتهريب العقاقير والأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وإعتزامهم تهريب كميات كبيرة من تلك الأقراص والعقاقير وخاصةً عقارى (الكبتاجون – الزانكس) إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها بمخازن سرية بمعدات وآلات وشحنهما عبر إحدى شركات خدمات النقل والشحن الدولى من محافظة السويس تمهيداً لتهريبها للخارج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين المذكورين وبحوزتهم (66500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 20000 قرص لعقار الزانكس - 25 قرص لعقار أوكسيكودون) وبمواجهتهم أيدوا ماجاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,520,000) ثلاثة مليون وخمسمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء والشباب، وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

وفي سياق آخر أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل طفلته "كيان" البالغة من العمر 4 أشهر بضربها علي الرأس بالخطأ أثناء مشاجرة مع زوجته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

كما أمرت النيابة العامة بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويه لإستكمال إجراءات الدفن، كما استمعت النيابة إلي أقوال الزوجة وطلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم واستكمال التحريات التكميلية حول الواقعة.