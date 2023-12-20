باحث: دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر لغزة المسألة الأهم حاليًا (فيديو)

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الدولة المصرية منذ اليوم الأول في التصعيد ضد قطاع غزة، و حتى هذه اللحظة شددت على شقين رئيسين، هما الشق السياسي في التحركات فضلا عن الشق الإنساني.

وأضاف "فوزي" خلال مداخلته ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية "أكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية حتى هذه اللحظة حققت اختراقات و نجاحات مهمة فيما يتعلق بالملف الإنساني بداية من دخول أول شحنة مساعدات إلى قطاع غزة وصولا إلى إنجاز الهدنة الإنسانية، فضلا عن الجهود الحالية فيما يتعلق بتجديد الهدنة الإنسانية.

الرئيس السيسي

وأشار إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوزير دفاع اليونان بالأمس يحمل بعدين أساسيين، الأول يتمثل في التعبير والتكثيف عن أحد أنماط و أدوات المقاربة للتعامل مع تطورات الأراضي الفلسطينية، والثاني هو التأكيد على الموقف المصري تجاه التطورات في الداخل الفلسطيني.

وشدد على أن الدولة المصرية و الرئيس السيسي أكدوا خلال هذه المباحثات على ثوابت مصر تجاه هذا التصعيد، و التأكيد على ضمانة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني جنبا إلى جنب مع أمنها القومي.

استمرار دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لغزة

ونوه إلى أن الرئيس السيسي يؤكد بشكل مستمر على استمرار دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، مضيفًا: "مسألة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة تعد المسألة الأهم حاليا على مستوى التطورات في القطاع".