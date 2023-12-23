نقيب الأطباء: نرحب بالتعاون مع كليات الطب للنهوض برسالة الطبيب

أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، ترحيب نقابة الأطباء بالتعاون مع كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية من أجل النهوض والارتقاء برسالة الطبيب، جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي السابع لقسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.

وقد قدم الدكتور فيصل زايد، سكرتير عام المؤتمر، المتحدثين، واستُهلت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم آيات من القرآن الكريم للطبيب حامد عبد الرازق، المدرس المساعد بقسم جراحة العظام.

ووجه نقيب الأطباء الشكر إلى جامعة الأزهر وإلى قطاع الطب بها، مشيدًا بجهوده المتميزة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا في مجالات البحث العلمي والمؤتمرات والتعليم الطبي المستمر، وعبر عن فخره واعتزازه بأنه أستاذ في كلية طب الأزهر.

عبدالحي: النقابة في أمس الحاجه إلى دعم الأطباء

وأوضح نقيب أطباء مصر أن النقابة في أمس الحاجه إلى دعم الأطباء؛ للنظر في تعديل قوانين النقابة بما ينعكس إيجابيًّا على الخدمات الصحية في مصر.

وفي الختام قام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور لبيب يسري، رئيس قسم جراحة العظام رئيس المؤتمر، بتكريم القامات العلمية التي أسهمت في نجاح المؤتمر.

كما قام الدكتور حسين أبو الغيط، بتوجيه الشكر إلى اللجنة المنظمة للمؤتمر؛ لجهودها المخلصة في سبيل نجاح المؤتمر وخروجه بالشكل اللائق بتاريخ كلية طب بنين القاهرة، تلك الكلية المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.