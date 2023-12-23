كنيسة العذراء بدار السلام تستضيف فعاليات "كيهك"

تستضيف كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا أثناسيوس الرسولي بدار السلام، التابعة لمطرانية الأقباط في المعادي، اليوم السبت، الفعاليات الروحية للأقباط الأرثوذكس بدء "شهر كيهك"، بالتزامن مع فترة صوم الميلاد المجيد، بدءًا من الساعة التاسعة مساءً.

مراسم روحية في الكنائس

يشهد الفعاليات الآباء الكهنة وأحبار الكنيسة ومن المقرر أن يتخلل اللقاء الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس.

فعاليات التسبحة الكيهكية ونهضة صوم الميلاد

الأقباط يستعدون للاحتفال بعيد الميلاد

يستعد الأقباط في ربوع الأرض للاحتفال بيد الميلاد المجيد، بعدما عاشت خلال الفترة الماضية نهضة صوم الميلاد المجيد من أيام، لمدة ٤٣ يومًا حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير، بينما بدأت سهرة "كيهك" السبت الماضي.

فترة مميزة عاشتها الكنيسة القبطية

عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة وأقامت الفعاليات الروحية، كان آخرها "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له آثارًا باقية رغم محاولات البحث من الجماعات المسيحية هناك.