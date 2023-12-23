تعليم قنا: توزيع المعلمين الجدد واتخاذ كافة الإجراءات لمنع الغش بالامتحانات

عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماعا موسعاً، بمكتبه، بحضور وكيل المديرية، ومديري عموم المديرية، ومدير إدارة المتابعة، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومديري عموم الإدارات التعليمية.

ناقش وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، توصيات الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى تركزت حول مجموعات الدعم المدرسى قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، موجهاً باستمراريتها لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب والتلاميذ.

وأكد السيد، علي زيادة فترات المشاهدة داخل المدارس، وتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على قناة مدرستنا داخل المدارس والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها لما لها من أهمية فى تعزيز العملية التعليمية، بهدف توفير المحتوى التعليمي المناسب للطلاب.

كما أكد وكيل الوزارة، على تكثيف المتابعات على المدارس، حيث أن دور المتابعة هو الإرشاد والدعم والتوجيه، ورصد السلبيات داخل المدارس، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية، وكذلك متابعة عمل الموجهين داخل المدارس لتحقيق تحسين مستمر فى جودة التعليم، موجهاً بمتابعة وتسجيل نسب الغياب بالمدارس، سواء ورقى أو إلكتروني يومياً، وإتباع مختلف الوسائل التى تعمل على جذب الطلاب الى المدارس.

وأشار إلى ضرورة التأكد من استعدادات المدارس الثانوية لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونياً، وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس، وورقياً بالنسبة للمدارس الغير مجهزة أو المدارس التى لم يتسلم الطلاب الملتحقين بها أجهزة التابلت الخاصة بهم.

و شددعلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تمنع طرق الغش المختلفة بامتحانات الشهادة الإعدادية وتضمن سلامة وانتظام سير الأمتحانات، وخلال الاجتماع ناقش خطة مديرى الادارات فى توزيع المعلمين الجدد وفقاً لمناطق سد العجز والتوزيع الجغرافي، مطالباً بسرعة حصر كافة الإلتماسات المقدمة من المعلمين الذين لم يوفقوا فى اجتياز التدريبات لمسابقة 30 ألف معلم لإرسالها للوزارة لتنظيم التواصل معهم والرد على هذه الإلتماسات.

وأكد على تفعيل الأنشطة التربوية بكافة أنواعها وممارسة الطلاب لها لدورها الهام فى صقل شخصياتهم وتنمية مواهبهم ومهاراتهم، وعقد الندوات التثقيفية وتوجيه الطلاب نحو ممارسة الأنشطة المختلفة من خلال تفعيل اليوم الرياضي والثقافي والفنى بالمدارس.