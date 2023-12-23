مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تستكمل اليوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023، مواجهات الجولة الثامنة عشر، من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، إذ يواجه فريق التعاون نظيره الفتح على ملعبه في بريدة، ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهة صعبة أمام نظيره الرائد عند التاسعة مساء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

وتختتم الجولة الـ 18 منافساتها غدا الأحد ابلقاء الوحدة ونظيره الرياض على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

ـ ترتيب هدافي الدوري السعودي



1ـ كريستيانو رونالدو (النصر): 17 هدفًا.

2ـ ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 16 هدفًَا.

3ـ جورج كيفين نكودو (ضمك): 14 هدفًا.

4ـ فراس البريكان (الأهلي): 11 هدفًا.

5ـ أنديرسون تاليسكا (النصر): 10 أهداف.

6ـ سالم الدوسري (الهلال)، بيرنارد مينساه (الطائي)، مالكوم (الهلال)، كريم بنزيما (الاتحاد): 9 أهداف.

7ـ عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد)، أوديون ايجالو (الوحدة)، مراد باتنا (الفتح)، سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش