فيتوريا يفرض أحكامه على اتحاد الكرة والرابطة

فرض البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، كلمته وحصلعلى مراده بعد إعلان رابطة الأندية، الموافقة على طلبه، بعدم إقامة مباريات يوم 2 يناير في الدوري المحلي.

ويأتي طلب فيتوريا، من أجل منح اللاعبين، أكبر قدر من الراحة قبل بداية معسكر الإعداد لخوض كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وأكدت الرابطة أنه سيتم تحديد المواعيد البديلة، في ظل التعاون مع المنتخب، موضحة أنه سيتم تأجيل مباريات سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك، فاركو مع الأهلي، بيراميدز ضد سموحة، ومودرن فيوتشر أمام الجونة.

وأشارت الرابطة أيضا إلى تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر يوم 15 فبراير في الجولة العاشرة للدوري، بعد تحديد موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد أحد يومي 16 أو 17 من نفس الشهر، بدوري أبطال أفريقيا.

واستجابت الرابطة لقرار فيتوريا، رغم علمها بصعوبة تأجيل مباريات جديدة، خصوصًا أن الموسم بدأ متأخرًا كعادته ووجود المؤجلات سيجبر الرابطة على مواصلة المباريات في فترة الصيف وتستمر دوامة تأخير انطلاق المسابقات المحلية لموسم جديد.

ويعكف فيتوريا في الوقت الحالي على تجهيز كل كبيرة وصغيرة بشأن خطة إعداد الفراعنة للمشاركة في الكان، حيث يخوض المنتخب معسكرًا مغلقًا يوم 2 يناير، يستهدف من خلاله تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة من أجل المنافسة على اللقب.

ويتواجد منتخبنا على رأس المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 مع منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر، حيث يستهل مشواره في الكان بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير على ملعب;فيلكس أوفوى بوانيى; في مدينة أبيدجان، ثم يلاقي غانا يوم 18، ويختتم دور المجموعات بمباراة الرأس الأخضر يوم 22 من الشهر ذاته.

وطلب فيتوريا خوض مباراة ودية مع أحد المنتخبات الأفريقية من أجل تجربة اللاعبين، وتم عرض أسماء منتخبات على البرتغالي منها أنجولا وتنزانيا وكينيا وموريتانيا، إلا أن الاتجاه الأقرب هو مواجهة منتخب جنوب السودان.

وجاء اختيار فيتوريا، لرغبته في أن تكون المباراة تجريبية فقط لذلك اختار منتخبًا ناشئًا في كرة القدم الأفريقية، من أجل أن يحمي لاعبيه من الإصابات قبل البطولة المهمة.

وسيكون المعسكر بمثابة فرصة مثالية أمام فيتوريا من أجل تصفية القائمة الأولية التي أرسلها اتحاد الكرة إلى الاتحاد الأفريقي ;كاف;، قبل إعلان القائمة النهائية والتي تضم 27 لاعبًا فقط قبل أيام من انطلاق البطولة.

وشهدت القائمة المبدئية تواجد ثنائي الزمالك البعيد عن المشاركة أحمد فتوح والحارس محمد صبحي بجانب عبد الله السعيد نجم بيراميدز رغم اعتزاله دوليا، بينما غاب طارق حامد بعد اعتزاله دوليا وتواجد ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات رغم الأزمة الأخيرة مع الجهاز الفني واستبعادهما من مباراة سيراليون بتصفيات كأس العالم 2026.

وكشف مصدر داخل المنتخب، أن فيتوريا لم يستقر على شكل القائمة حتى الآن رغم وجود اتفاق على أسماء بعينها من القوام الرئيسي، مشيرًا إلى أنه سيختار في المقام الأول اللاعبين أصحاب المراكز المتعددة حتى يوفروا له خيارات جيدة في البطولة القارية.