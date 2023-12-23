أسعار كرتونة البيض صباح اليوم السبت في الأسواق والمزرعة

سعر البيض.. شهدت أسعار البيض خلال تعاملات اليوم السبت، استقرارا، في الأسواق والمحلات وبالمزارع، خاصة بعد التراجع التي شهدته أسعار البيض مؤخرًا، نتيجة استمرار العمل بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، وسجلت أسعار البلدي اليوم في الأسواق والمزارع، مابين 135 إلى 140 جنيها للطبق.

ولا تزال شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ترصد وتتابع سعر البيض في السوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة التي وضعتها لدفع قطاع الثروة الداجنة للأمام والتي من بينها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، حيث تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض بمختلف انواعها "الأحمر والأبيض والبلدي"، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السلعية لمتابعيها، لا سيما أسعار كرتونة البيض التي تشهد استقرارًا سعريا بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الفترة السابقة، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

البيض

أسعار البيض الأبيض

وسجلت أسعار البيض الأبيض في المحلات والأسواق المحلية للمستهلك بين 125 و135 جنيهًا، وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طبق اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم في البورصة المحلية، 121 جنيهًا للطبق، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 130 و150 جنيهًا.

سعر البيض البلدي في السوق

سجلت أسعار البيض البلدي اليوم في الأسواق والمزارع، بين 135 إلى 140 جنيها للطبق.

وتتغير الأسعار بشكل دائم للمستهلك وفي الأسواق المحلية عن السعر المعلن في بورصة البيض الرئيسية والمزارع والشركات المنتجة، وتختلف في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و20 جنيهًا للطبق.