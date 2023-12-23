موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلتقي ليفربول وآرسنال مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب " أنفيلد " ضمن منافسات الجولة الـ 18 ببطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة ليفربول اليوم أمام أرسنال في الساعة 7,30 من مساء اليوم السبت، وذلك في إطار مواجهات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال

وتذاع مباراة ليفربول وآرسنال الليلة في الدوري الإنجليزي عبر شاشة بي إن سبورت 1 بشكل حصري.

وتعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد بنتيجة بدون، في لقاء الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يلعب فريق أرسنال مباراة اليوم، محتلا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، فيما يتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 38 نقطة.