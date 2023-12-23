موعد ومكان حفل وائل كفوري في رأس السنة

يستعد النجم وائل كفوري، لاحياء حفل ليلة رأس السنة في لبنان يوم 31 ديسمبر، ومن المقرر حضور عدد كبير من جمهوره ومحبوه.

ويقدم "كفوري"، خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال وائل كفوري

ويشار إلى أن طرح المطرب اللبناني وائل كفوري، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "حالف عالحب"، وتعاون فى الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين.

وتقول كلمات الأغنية :-

قلبي شو عملتيلي فيه

تا هالقدي بيحبك

بعلمي كان حالف عالحب

صار عم يحلف بـ حبك

وصاير ما بيجيني نوم

قبل ما احكيكي

ومعلق من اول يوم

بكل شي فيكي

الضحكة اللي بتضحكيها

والكلمة اللي بتحكيها

بعشقها لأنّا بصوتك

يقبرني كل شي بتحكيه

عندك هضامة الطفلة

البعدا بأول حكياتا

من نظرة قلبي بتخطفلي

وبتجنني بحركاتا

معلومات عن وائل كفوري

بدأ المطرب وائل كفوري حياته الفنية بعد استوديو الفن، ثم حقق انتشارا وشهرة كبيرة بعد إصداره أغنيته الأولى "ما وعدتك بنجوم الليل" ثم أطلق ألبومه الأول شافوها وصارو يقولوا عام 1994، وأنهى خدمته العسكرية في نهاية عام 1997 وأطلق ألبومه 12 شهر الذي يحوي جميع الأغاني التي غناها خلال فترة الجيش مثل؛ أغنية "عيد الاستقلال" و"عيد العشاق" و"رسالة إلى أمي" توالى بعدها في إصدار الألبومات شارك بالعديد من المهرجانات العربية مثل مهرجان جرش في الأردن ومهرجان قرطاج في تونس.