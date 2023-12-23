السبت 23 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

موعد ومكان حفل وائل كفوري في رأس السنة

وائل كفوري
وائل كفوري

يستعد النجم وائل كفوري، لاحياء حفل ليلة رأس السنة في لبنان يوم 31 ديسمبر، ومن المقرر حضور عدد كبير من جمهوره ومحبوه.

 ويقدم "كفوري"، خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال وائل كفوري

ويشار إلى أن طرح المطرب اللبناني وائل كفوري، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "حالف عالحب"، وتعاون فى الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين.

وتقول كلمات الأغنية :-

قلبي شو عملتيلي فيه

تا هالقدي بيحبك

بعلمي كان حالف عالحب

صار عم يحلف بـ حبك

وصاير ما بيجيني نوم

قبل ما احكيكي 

ومعلق من اول يوم

بكل شي فيكي

الضحكة اللي بتضحكيها

والكلمة اللي بتحكيها

بعشقها لأنّا بصوتك

يقبرني كل شي بتحكيه

عندك هضامة الطفلة

البعدا بأول حكياتا

من نظرة قلبي بتخطفلي

وبتجنني بحركاتا

 

معلومات عن وائل كفوري

بدأ المطرب وائل كفوري حياته الفنية بعد استوديو الفن، ثم حقق انتشارا وشهرة كبيرة بعد إصداره أغنيته الأولى "ما وعدتك بنجوم الليل" ثم أطلق ألبومه الأول شافوها وصارو يقولوا عام 1994، وأنهى خدمته العسكرية في نهاية عام 1997 وأطلق ألبومه 12 شهر الذي يحوي جميع الأغاني التي غناها خلال فترة الجيش مثل؛ أغنية "عيد الاستقلال" و"عيد العشاق" و"رسالة إلى أمي" توالى بعدها في إصدار الألبومات شارك بالعديد من المهرجانات العربية مثل مهرجان جرش في الأردن ومهرجان قرطاج في تونس.

مواد متعلقة

نسرين طافش وسمسم شهاب ضيوف "واحد من الناس" هذا الموعد

سحب فيلم "حسن المصري" من دور العرض (اعرف السبب)

كاظم الساهر يحيي حفلًا غنائيًا بأوبرا دبي.. الليلة

ندوة وأمسية فلكية في مكتبة مصر الجديدة

المركز السادس.. إيرادات فيلم "بلوموندو" بشباك التذاكر

العميل صفر.. حصيلة إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

تعرف على إيرادات فيلم "شماريخ" في آخر ليلة عرض

تفاصيل مسرحية "عروسة من جهة إلكترونية" قبل ختامها بموسم الرياض
الجريدة الورقية