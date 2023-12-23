مانشستر يونايتد وجها لوجه أمام وست هام في الدوري الإنجليزي اليوم

يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادى مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام نظيره وست هام ظهر اليوم، في المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب لندن الأولمبى ضمن مباريات الجولة الـ 18 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم أمام وست هام في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد وست هام فى المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

ويأمل مانشستر يونايتد تحقيق نتيجة إيجابية والفوز لاستعادة الثقة بمباراة اليوم بعدما تعادل فى الجولة الماضية مع ليفربول تلقى الخسارة قبلها فى مباراتين أمام بورنموث بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي، كما خسر أمام بايرن ميونيخ بهدف نظيف في دوري الأبطال ليودع المنافسات الأوروبية هذا الموسم.

ويتعرض الهولندي إريك تن هاج، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، الى هجوما كبيرا ضغوطاً كبيرا بعد تراجع أداء الفريق في الفترة الأخيرة، إذ لعب 9 مباريات بالدوري الإنجليزي، وخسر 7 مباريات، كما ودع المنافسات الأوروبية هذا الموسم، لترتفع الأصوات التي تطالب بإقالته من منصبه.