تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة، إذ تشهد احداث اليوم الرياضية مباريات في الدوري الإنجليزي، والدوري الأسباني، والإيطالي، بجانب الدوري السعودي للمحترفين.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ـ وست هام يونايتد ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 3:30 بتوقيت مكة المكرمة 2:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

ـ فولهام ضد بيرنلي في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 5.

ـ لوتون تاون ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

ـ نوتينجهام ضد بورنموث في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

ـ توتنهام ضد إيفرتون في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

ـ ليفربول ضد أرسنال في أقوى مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ـ أتليتكو مدريد ضد إشبيلية في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 6:15 بتوقيت مكة المكرمة 5:15 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



ـ فروسينوني ضد يوفنتوس في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 2:30 بتوقيت مكة المكرمة 1:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 وتطبيق “Starz Play APP” .

ـ تورينو ضد أودينيزي في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 5:00 بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 2 وتطبيق “Starz Play APP” .

ـ بولونيا ضد أتلانتا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 5:00 بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 وتطبيق “Starz Play APP” .

ـ هيلاس فيرونا ضد كالياري في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة 7:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 2 و تطبيق “Starz Play APP”.

ـ انتر ميلان ضد التشي في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة 7:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و تطبيق “Starz Play APP”.

ـ روما ضد نابولي في أبرز مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 11:45 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 10:45 بتوقيت مكة المكرمة 9:45 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 وتطبيق “Starz Play APP”.

مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة



ـ التعاون ضد الفتح في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 1) و (SSC 5).

ـ الوحدة ضد الرياض في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1).

ـ الاتحاد ضد الرائد في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 1) و (SSC 5).