بشأن حرب غزة.. مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار عاجل

مشروع قرار عاجل بشأن الحرب على غزة، اعتمده مجلس الأمن، ما جعل الرواد يبحثون عن التفاصيل الجديدة.

وفي التفاصيل، صوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، وجاء تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار كالتالي: الأصوات المؤيدة 13 صوتا ولا توجد أصوات معارضة، مع امتناع روسيا والولايات المتحدة على التصويت.

مشروع القرار المتعلق بغزة

وقال مندوب روسيا بمجلس الأمن: تم إفراغ نص مشروع القرار المتعلق بغزة من جوهره بسبب ضغوط الولايات المتحدة، كما أن مشروع القرار بشأن غزة يسمح للجيش الإسرائيلي بالمضي في عملياته، ووزع المندوب الروسي في مجلس الأمن صيغة معدلة لمشروع القرار حول غزة، لكن تم رفض التعديل الروسي من قبل بعض الأعضاء.

جلسة مغلقة بشأن التصويت على مشروع القرار

وفي وقت سابق من الليلة الماضية، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة بشأن التصويت على مشروع القرار الذي يدعو إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بشكل مستدام في القطاع، وفشل مجلس الأمن الدولي في التصويت على مشروع القرار خلال الجلسة التي عقدت في وقت متأخر من الليلة الماضية، بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء الدائمين حول مسودة مشروع القرار والبنود التي جاءت بها.

وقرر مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع القرار الذي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوسيع نطاق المساعدات إلى الجلسة التي عقدت مساء اليوم الجمعة، بينما نصت مسودة مشروع القرار المطروح في مجلس الأمن على المطالبة بخطوات عاجلة للسماح بوصول المساعدات لقطاع غزة وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية في القطاع.

وفي السياق ذاته، قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن جمهورية مصر العربية تثمن قرار مجلس الأمن إنشاء آلية أممية داخل غزة لضمان تسهيل إيصال المساعدات للقطاع.

وتابع مندوب مصر بالأمم المتحدة خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الجمعة: "لا يجب أن يتم ترك العمل الإنساني وإدخال المساعدات رهينة لسلطة الأمر الواقع الغير محايدة".