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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية في الكونغو| ضرب وتعرية سيدة كونغولية

الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية

دقيقة فقط هى مدة مقطع فيديو أثار موجة غضب عارمة، في الكونغو الديمقراطية عبر منصات التواصل الأجتماعي على تويتر سابقًا “X حاليا”، بعد أن وثق المقطع تعرض سيدة للاعتداء والسحل والضرب وتعريتها من قبل مواطنين علي هامش الانتخابات الرئاسية 2024.

أثارت مشاهد الإعتداء والضرب والجر وتعريتها  علي السيدة بالقرب من مركز الاقتراع، خلال الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، الغضب في أوساط مواطنين الكونغو الديمقراطية.

ناشد مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي “ أكس”، منظمات حقوق المرأة بضرورة التدخل ضد العنف الذى وقع على السيدة من قبل مواطنين، لمجرد تعبير عن رأيها السياسي واختيار من يناسبها في الانتخابات.

 

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