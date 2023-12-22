رئيس تيار الحكمة العراقي يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بولاية رئاسية جديدة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، من رئيس تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، الذي تقدم بالتهنئة للرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مثمناً الدور المحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد رئيس تيار الحكمة العراقي تطلع العراق لاستمرار وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.

من جانبه، توجه الرئيس السيسي بالشكر لرئيس "تيار الحكمة" على الاتصال الكريم، مشيدًا بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.