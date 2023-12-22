مزق طالب جسد طالب آخر بكلية التربية الرياضية بسكين، مما تسبب في إصابته بجرح طعني بالظهر واسترواح هوائي بالرئة اليمنى وجرح قطعي بفروة الرأس، وذلك بقرية ميت الكرماء مركز طلخا محافظة الدقهلية لخلاف بينهم على أولوية المرور.

بسبب أولوية المرور..طالب يمزق جسد آخر في الدقهلية

كانت البداية بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة طلخا بوصول طارق.ا.ح.ا، 23 عاما، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية ، ومقيم قرية ميت الكرماء دائرة المركز، مصابا بجرح طعني بالظهر واسترواح هوائي بالرئة اليمنى وجرح قطعي بفروة الرأس ادعاء تعدي من آخرين ولا يمكن استجوابه.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا ،و رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال شقيق المصاب أحمد، 19 عاما، طالب بكلية طب الأسنان ومقيم ذات القرية، اتهم المدعو أحمد.ع.ب.م، 18 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي ومقيم بذات القرية بالتعدي على شقيقه بالضرب بآلة حادة -سكين- بحوزته، وإحداث ما به من إصابات على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب أولوية المرور حال قيادة المجني عليه سيارته والمتهم دراجة نارية موتوسيكل خاصته وسيرهما بأحد شوارع القرية.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده جرى ضبط الأداة المستخدمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة والاستعلام عن حالة المصاب.

العثور على رضيعة بأحد شوارع الدقهلية

كما عثر الأهالي في مركز نبروه بمحافظة الدقهلية ، على طفلة حديثة الولادة مربوطة الحبل السري وترتدي ملابس أطفال وحالتها الصحية جيدة ،متروكة بأحد شوارع القرية وجرى إيداعها قسم الحضانة بمستشفى نبروه المركزي لتقديم الرعاية الصحية لها فيما تكثف مباحث مركز شرطة نبروه جهودها للتحري حول الواقعة والوصول لوالدة الطفلة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، من "فؤاد.م.ع"،47 عاما، سائق، ونجله "أيمن"،19 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي التجاري، ويقيمون بقرية درين بعثورهما على طفلة حديثة الولادة، عمرها ثلاث أيام تقريبا والحبل السري مربوط، بأحد شوارع القرية محل إقامتهما وترتدي ملابس أطفال ولا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن المعثور عليها طفلة "أنثى" وبحالة صحية جيدة وترتدي ملابسها.

وجرى نقل الطفلة إلى حضانة مستشفى نبروه ،بناء على قرار جهات التحقيق، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها والتوصل لأهلية الطفلة وفحص كاميرات المراقبة بمحيط مكان العثور عليها.

وقد حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة لمباشرة التحقيقات.