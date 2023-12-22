عثر الأهالي في مركز نبروه بمحافظة الدقهلية ، على طفلة حديثة الولادة مربوطة الحبل السري وترتدي ملابس أطفال وحالتها الصحية جيدة ،متروكة بأحد شوارع القرية وجرى إيداعها قسم الحضانة بمستشفى نبروه المركزي لتقديم الرعاية الصحية لها فيما تكثف مباحث مركز شرطة نبروه جهودها للتحري حول الواقعة والوصول لوالدة الطفلة.

العثور على رضيعة بأحد شوارع الدقهلية

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، من "فؤاد.م.ع"،47 عاما، سائق، ونجله "أيمن"،19 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي التجاري، ويقيمون بقرية درين بعثورهما على طفلة حديثة الولادة، عمرها ثلاث أيام تقريبا والحبل السري مربوط، بأحد شوارع القرية محل إقامتهما وترتدي ملابس أطفال ولا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن المعثور عليها طفلة "أنثى" وبحالة صحية جيدة وترتدي ملابسها.

وجرى نقل الطفلة إلى حضانة مستشفى نبروه ،بناء على قرار جهات التحقيق، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها والتوصل لأهلية الطفلة وفحص كاميرات المراقبة بمحيط مكان العثور عليها.

وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طالب وإصابة عامل فى حادث دراجة نارية بالدقهلية

كما لقى طالب مصرعه،و أصيب صديقه عامل باشتباه مابعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيسر وذلك حال استقلالهما دراجة نارية "موتوسيكل على طريق (بنها - ميت غمر) أمام قرية كفر النعيم مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، اختل مقود القيادة بيد المتوفي مما أدى الى انحرافهما وانقلابهما على جانب الطريق.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود لمأمور مركز شرطة ميت غمر ، من مستشفى ميت غمر العام بوصول كلا من:"عبدالله.ص.ع"،18 عاما، طالب بالصف الثاني الإعدادي المهني "جثة هامدة"، و"السيد.ر.ا.إ"، 18 عاما، عامل، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيسر "ولا يمكن استجوابه" ويقيمان قرية كفر الشراقوة التابعة للمركز نتيجة "حادث طريق".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر،بقيادة رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والد المتوفى،42 عاما، عامل ووالد المصاب 43عاما، عامل ويقيمان بقرية كفر الشراقوة، قررا انه حال استقلال نجليهما دراجة نارية "موتوسيكل"- بدون لوحات معدنية- قيادة المتوفي وسيرهما على طريق (ميت غمر – بنها) وأمام قرية كفر النعيم دائرة المركز اختل مقود القيادة بيد قائدها مما أدى الى انحرافهما وانقلابهما على جانب الطريق ووفاة الأول وحدوث إصابة الثاني ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة وأمرت بتسليم جثمان المتوفى لذويه والتصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.