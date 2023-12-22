الشباب والرياضة: 3150 طالبًا يشاركون في المحطة الــ 3 من قطار القوافل التعليمية

برعاية الدكتور مصطفى مدبولى ؛ رئيس مجلس الوزراء ، وتحت شعار " الجمهورية الجديدة ٠٠ العلم والعمل" ، نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية ، وحدة تصدوا معنا ، ثالث محطات القوافل التعليمية والتنويرية للعام الـحادي عشر علي التوالي ، بمحافظة المنيا ، للمرحلتين الإعدادية والثانوية ، داخل القاعات المجهزة بمركزي ( « ديرمواس » بقاعة مجلس المدينه ، ومدرسة الشهيد الرائد/ عمرو ابراهيم جبر الثانوية بنات ، قاعة شهرزاد ، « ملوى» بمسرح مركز شباب ناصر ، قاعة مجلس المدنية " ، بمشاركة نحو 3150 طالبًا وطالبة علي مدار يومي الخميس والجمعة .

من جانبه ، أشاد الدكتور أشرف صبحي _ وزير الشباب والرياضة، بإلاقبال الكبير من جانب الطلاب ، وانتظام المحاضرات، وحرص الطلاب على المشاركة بالقوافل ، والإستفادة من خبرات المعلمين المتميزين المشاركين على أيدِ خبراء المواد التعليمية ، وأهمية تنظيم القوافل التعليمية ودورها في الحد من الدروس الخصوصية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين والطلاب، وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.

وثمن «صبحي » بالنهج الذي تتبعه الوزارة مع الجهات الشريكة ،لتعزيز إستدامة مشروع القوافل التعليمية ، لانه يعد من أحد المشروعات التي حققت نجاحاً ملموساً على أرض الواقع من خلال مساهمتها في الأعوام الماضية بمد الطلاب بالعلم والمعرفة والأفكار الصحيحة حول العديد من الموضوعات .

كما وجه جميع القائمين علي التنفيذ، إستمرار تفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات ، من خلال تطبيق تقنية زووم لجميع الادارات الفرعية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة للجميع .

وتناولت القافلة التنويرية الحديث حول ، مفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة وتصنيف الشائعات وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع ، نظرًا لتناول منصات التواصل الاجتماعي حيزًا واسعًا في نشر الشائعات من خلال تناقل كثير من الأفراد للأخبار والمعلومات دون تأكدهم من صحة مصدرها ومصداقيتها .