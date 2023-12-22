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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة: 3150 طالبًا يشاركون في المحطة الــ 3 من قطار القوافل التعليمية

بوابة الوفد الإلكترونية

برعاية الدكتور مصطفى مدبولى ؛ رئيس مجلس الوزراء ، وتحت شعار " الجمهورية الجديدة ٠٠ العلم والعمل" ،  نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني  والتنمية المحلية ، وحدة تصدوا معنا ،  ثالث محطات القوافل التعليمية والتنويرية للعام الـحادي عشر علي التوالي ، بمحافظة المنيا  ، للمرحلتين الإعدادية والثانوية ، داخل القاعات المجهزة  بمركزي ( « ديرمواس »  بقاعة مجلس المدينه ،  ومدرسة الشهيد الرائد/  عمرو ابراهيم جبر الثانوية بنات ، قاعة شهرزاد ، « ملوى»  بمسرح مركز شباب ناصر ، قاعة مجلس المدنية " ، بمشاركة نحو  3150 طالبًا وطالبة  علي مدار يومي الخميس والجمعة .

من جانبه ، أشاد الدكتور أشرف صبحي _ وزير الشباب والرياضة، بإلاقبال الكبير من جانب الطلاب ، وانتظام المحاضرات، وحرص الطلاب على المشاركة بالقوافل ، والإستفادة من خبرات المعلمين المتميزين المشاركين على أيدِ خبراء المواد التعليمية ، وأهمية تنظيم القوافل التعليمية ودورها في الحد من الدروس الخصوصية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين والطلاب، وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.

وثمن «صبحي »  بالنهج الذي تتبعه الوزارة مع الجهات الشريكة ،لتعزيز إستدامة مشروع القوافل التعليمية ، لانه يعد من أحد المشروعات التي حققت نجاحاً ملموساً على أرض الواقع من خلال مساهمتها في الأعوام الماضية بمد الطلاب بالعلم والمعرفة والأفكار الصحيحة حول العديد من الموضوعات .

كما وجه جميع القائمين علي التنفيذ،  إستمرار تفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات ،  من خلال تطبيق  تقنية زووم لجميع الادارات الفرعية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة للجميع .

وتناولت القافلة التنويرية الحديث حول ،  مفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة وتصنيف الشائعات وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع ، نظرًا لتناول منصات التواصل الاجتماعي حيزًا واسعًا في نشر الشائعات من خلال تناقل كثير من الأفراد للأخبار والمعلومات دون تأكدهم من صحة مصدرها ومصداقيتها .

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