الجمعية الإفريقية تطلق برامج التأهيل النفسي والاقتصادي لضحايا الحرب السودانية

تطلق الجمعية الأفريقية اللجنة القومية للاتحاد الأفريقي، برنامجًا لدعم ومساندة السودانيات المتضررات من الحرب القائمة منذ شهور في البلاد، غدًا السبت في مقرها الزمالك.

ويشرف علي البرامج قطاع البيئة المجتمعات المستدامة بنادي المراة الأفريقية، والمنتدى الافريقى للتنمية البشرية و تطوير الذات بالافريقية، والشبكة الإعلامية سودازول.

بحضور السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية الأفريقية، والدكتورة آمنة فزاع مندوب عام الجمعية ورئيسة نادى المرآة الافريقية،و المهندس ايمن فتحى رجل الأعمال المصري والاعلامي السوداني سيف البروف، ولفيف من الشخصيات العامة والمعنيين بالشأن الأفريقي من جنسيات مختلفة.

ويشمل أولي برامج دعم وتمكين السودانيات المتضررات من الحرب، تحت شعار “تأثير الإعلام على الصحة النفسية نموذج المرأة السودانية”.

بينما الثاني برنامج مجتمعات مستدامة، تحت شعار "التمكين الاقتصادي للأسر الأفريقية: رحلة نحو المستقبل المستدام"، الذى يهدف إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة للسيدات في مصر .

يهدف البرنامج إلى دعم مشاريع العمل الذاتي للأفراد، من خلال توفير التدريب والتوجيه اللازمين لإطلاق المشاريع وتنميتها بطريقة مستدامة، وكما يعمل البرنامج على توفير فرص عمل من المنزل، بهدف بناء اقتصاد أكثر استدامة وتوفير فرص عمل للسيدات في مختلف المجالات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في مصر في ظل الظروف الراهنة، وتعتبر المرأة شريكًا أساسيًا في التنمية المستدامة، والتي تعزز الاستقلالية المالية والمشاركة الفعالة في اقتصاد البلدان.