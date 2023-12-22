استدرجوا بإعلان وهمي على فيس بوك لبيع سيارة.. حبس 7 متهمين تخصلوا من شاب في قنا

أمرت جهات التحقيق بقنا ، بحبس 7 متهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، بتهمة استدرجهم شابا من القاهرة بإعلان وهمي على فيس بوك لبيع سيارة، وتخلصوا منه بطلق ناري، بعد سرقته أمام قرية صوص مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

استدرجوا بإعلان وهمي على فيس بوك لبيع سيارة .. بحبس 7 متهمين قاموا بالتخلص من شاب في قنا

وكانت البداية عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بمقتل الشاب أحمد كمال، ببلغ من العمر 35 عامًا، من القاهرة، بدائرة المركز بطلق ناري بعد استدراجه من القاهرة بإعلان وهمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلى الفور شكلت المديرية فريق بحث برئاسة رئيس فرع المباحث الجنائية بجنوب قنا، و معاون أول مركز شرطة نقادة، وخلال ساعات تم تحديد المتهمين بعد فحص كاميرات المراقبة بأنهم 7 أشخاص "محمود.ر، ومحمد.ط، ومحمد.ح، وسيد.ح، وغيرهم، من قريتي أسمنت وبشلاو في مركز نقادة.

وكشفت التحريات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه من القاهرة بإعلان وهمي لبيع سيارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعند وصوله لمحافظة قنا تخلصوا منه وسرقوا المبلغ المالي الذي كان بحوزته للشراء، على الطريق الصحراوي في قرية صوص مركز نقادة.

وتم القبض على المتهمين وإعادة المبلغ المالي والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل بأسوان

كما لقي شخصين مصرعهما ، وإصابة 13 آخرين، علي طريق أسوان- أبو الحسن الشاذلى، شمال شرق أسوان ، في حادث انقلاب سيارة نقل،وتم نقل الجثامين والمصابين إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

وكانت البداية بتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا بانقلاب سيارة نقل بطريق أسوان - أبو الحسن الشاذلي، وهو ما أسفر عن وقوع ضحايا على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع الحادث.

ودلت تحريات المباحث، أن الحادث وقع نتيجة لانقلاب سيارة نقل تقل مجموعة من الأشخاص، نتيجة للسرعة الجنوبية، على طريق أبو الحسن الشاذلى بعد ٨ كيلو.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين هما يثرب أبوبكر محمد 24 سنة، وجثة أخرى مجهولة الهوية، فيما أصيب 13 آخرين بإصابات مختلفة، وتم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة إدفو، والمصابين إلى مستشفى حورس التخصصى التابع لوزارة الصحة تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.