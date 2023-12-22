الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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كاميرا توثق لحظة صراخ هستيري لجنود الاحتلال أثناء استهدافهم في غزة.. شاهد

صراخ هستيري لجنود
صراخ هستيري لجنود الاحتلال أثناء استهدافهم

عرضت فضائية “يورونيوز”، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو وثقته كاميرا بالخطأ للحظة صراخ هستيري لجنود الاحتلال خوفًا ورعبًا أثناء استهدافهم من قبل المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي خلال اشتباكات في شمال وجنوب قطاع غزة.

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وأعلن إصابة 23 جنديا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ 24 الماضية، كما أشار إلى أن 481 جنديا أصيبوا منذ بدء العملية البرية بينهم 179 في حالة خطيرة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن مقتل محتجز إسرائيلي اليوم في القطاع، مشيرا إلى استعادة جثث 3 محتجزين إسرائيليين قتلوا في غزة.

وأمر جيش الاحتلال سكان البريج في وسط غزة بالتحرك جنوبا على الفور، ونفذت خلاله القوات الإسرائيلية سلسلة من الاجتياحات في الجنوب.

وأظهر مقطع مصور جانبا من الدمار الهائل الذي لحق بعدد من الأحياء داخل مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ويأتي ذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة، وفي ظل استهدافها المستمر للمدنيين والمرافق المدنية في القطاع.

شاهد الفيديو..

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