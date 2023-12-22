النصر يتقدم على الاتفاق في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة النصر أمام نظيره الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.



وتقدم النصر بالهدف الأول من خلال أليكس تيليس في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول بين النصر والاتفاق، في المباراة التي يشهدها ملعب "أول بارك".

وشهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب لاعبي النصر على مجريات الخمس وأربعون دقيقة.

بينما تواجد لاعبي الاتفاق في المناطق الدفاعية، حيث كانت لديهم خوف من استقبال أهداف خلال الشوط الأول.

وحال انتهت المباراة بهذه النتيجة فإن النصر سيحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بينما يحل الاتفاق في المركز الثامن ب 24 نقطة.

وكان النصر قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: نواف العقيدي

خط الدفاع: على لاجامى، اليكس تيليس، إيمريك لابورت، سلطان الغنام

خط الوسط :مارسيلو بروزوفيتش، مونتيرو، فوفانا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني.