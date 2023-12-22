نجم ليفربول السابق يتوقع انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

توقع روبي فاولر، لاعب ليفربول الإنجليزي، انتقال محمد صلاح للدوري السعودي، وذلك عقب انتهاء تعاقده مع الريدز.



وأوضح فاولر أن الأندية السعودية ترغب بشدة في الحصول على خدمات محمد صلاح، حيث أظهرت هذه الأندية رغبة قوية في الاستفادة من مو صلاح.

تصريحات روبي فاولر



تحدث فاولر في تصريحات نشرتها صحيفة "The National"، حيث قال: "أظن أن محمد صلاح سينتقل للدوري السعودي في نهاية المطاف".

وتابع فاولر تصريحاته: "الأندية السعودية أظهرت رغبة كبيرة لا تصدق في جلب اللاعبين الذين يريدونهم إلى هذا الدوري".

وأكمل: "من المحتمل أن يكون محمد صلاح، هو اللاعب الوحيد الذي جعلهم ينتظرون لفترة أطول قليلاً".

وأردف: "الآن حان الوقت ربما جعلهم أكثر جوعًا للحصول عليه".

وأختتم فاولر تصريحاته: "تستطيع أن ترى بنفسك سبب تمسكهم في ضمه؛ فاللاعب يعد رقم واحد في العالم في الوقت الحالي، بسبب الطريقة التي يلعب بها والأهداف التي يسجلها".

وأضاف:"محمد صلاح بالتأكيد رقم واحد في هذه المنطقة، بلا شك، لكن هل سأشعر بخيبة أمل إذا غادر ليفربول؟ نعم".