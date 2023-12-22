كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تدريس اللغة الإيطالية في المرحلة الإعدادية اختياريًا كلغة أجنبية ثانية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تدريس اللغات الثانية في المدارس الحكومية بداية من الصف الأول الإعدادي، من العام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

ويختار الطالب اللغة الثانية التي يرغب في دراستها من ضمن قائمة اللغات الأخرى، بهدف امتلاكه المهارات التي تمكنه من مواكبة سوق العمل، مضيفا أن تدريس اللغة للطلاب في سن مبكر أفضل كثيرًا من تدريسها في سن كبير.

مذكرة تدريس اللغة الإيطالية

ووقع وزير التربية والتعليم مذكرة تفاهم لتدريس اللغة الإيطالية بالمدارس الحكومية، مع ميشيل كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة.

وتستهدف المذكرة بدء التعاون بين الطرفين لإدراج تدريس اللغة الإيطالية فى جميع المدارس الحكومية المصرية بدءًا من الصف الأول الإعدادى وحتى المرحلة الثانوية من العام الدراسى 2024-2025.

وأشاد وزير التربية والتعليم بأوجه التعاون بين الوزارة والجانب الإيطالي خاصة في مجال التعليم الفني من خلال المدرسة الفندقية بالفيوم والتي تم تطوير مناهجها والبنية التحتية والتجهيزات الخاصة بها ويتم تدريس اللغة الايطالية بالمدرسة كلغة أجنبية أولى، بالإضافة إلى التعاون في مدارس الدون بوسكو الفنية الصناعية.



وأكد وزير التربية والتعليم أهمية إعداد المنهج، ودليل المعلم، والحقائب التدريبية، والتدريبات TOT، منوها بالإسراع في وضع الإطار العام لمنهج اللغة الإيطالية، والذي يليه وضع الوثيقة النوعية، ثم تأتي مرحلة تأليف الكتب.

إدخال اللغة الإيطالية فى نظام التعليم المصري

وأشار السفير الإيطالى إلى أن المذكرة تهدف الى إدخال اللغة الإيطالية فى نظام التعليم المصرى.

وقال السفير الإيطالى إنه سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية فور الانتهاء من مراسم التوقيع، مشيرًا إلى أن جامعة سيينّا بإيطاليا بدأت العمل فى إعداد الخطوط الأساسية للمنهج الذى يتم تدريسه، وبناء على توجيهات الوزارة يتم استكمالها.

وأكد السفير الإيطالى أن الجانب الآخر من التعاون مع الوزارة هو تدريب معلمى اللغة الإيطالية، من خلال المركز الثقافى الإيطالى، والتعليم عن بعد، مؤكدًا على استعداد الجانب الإيطالي لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون فى هذا المجال، على مدار العام الدراسى ٢٠٢٤ /٢٠٢٥.

وتضمنت مذكرة التفاهم أن يكون دراسة اللغة الايطالية اختياريًا فى أول سنة دراسية (الصف الأول الإعدادى) وسيصبح الطالب بعد ذلك مقيدًا بالاستمرار فى دراستها حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوى العام أو الفنى، وستكون المدة الاجمالية لدراسة اللغة الايطالية بالمدارس الحكومية المصرية ست سنوات، وستعادل المهارات اللغوية التى سيصل الطلاب والطالبات إلى اتقانها فى نهاية المرحلة الثانوية المستوى A2 من مستويات اتقان اللغات الأوروبية المحددة بالاطار الأوروبى المرجعى العام للغات.