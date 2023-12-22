الأهلي يعزز تقدمه على أوراوا بالهدف الثاني عن طريق بيرسي تاو "فيديو"

عزز الأهلي تقدمه على أوراوا بالهدف الثاني في المباراة الجارية الآن على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

جاء الهدف في الدقيقة 25 من الشوط الأول عن طريق النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو ليعزز المارد الأحمر تقدمه وتصبح النتيجة 2-0، بعدما سجل ياسر إبراهيم هدف التقدم في وقت مبكر من اللقاء.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:

خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء وعمرو السولية، وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.

ويتحفز المارد الأحمر لتحقيق الانتصار على أوراوا من أجل حصد الميدالية البرنزوية للمرة الرابعة في تاريخه، ليعزز مركزه بأنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات.