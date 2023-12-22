الشباب والرياضة تصل بمبادرة "الوعي.. حياة" لمحافظة الإسماعيلية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية- إدارة الفتاة والمرأة، إدارة التطوع، تنفيذ سلسلة ندوات مبادرة "الوعي... حياة "، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف (مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية)، على مستوى المحافظات.

وشملت السلسلة ندوة بمركز شباب التنمية الشبابية بالشيخ زايد، بمحافظة الإسماعيلية، بمشاركة ١٠٠ من أعضاء أندية الفتاة والتطوع، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله محمد عبده - واعظ بمركز الأزهر الشريف للفتوى الإلكترونية.

وخلال الندوة أشاد فضيلة الشيخ بالدور الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة، بمساندة وتنمية وعي الشباب في كل المجالات، خصوصًا العمل على نشر ثقافة المواطنة والانتماء للوطن، وتوعية الشباب بأهمية الوطن.

وتناول خلال حديثه منظومة القيم الأخلاقية، معالجة الظواهر السلبية فى المجتمع، تعزيز الولاء والانتماء لدى الشباب واستقرار المجتمع المصرى من خلال تعزيز الترابط الأسرى والتوعية المجتمعية الصحيحة ومنها كيفيه التحلي بالأخلاق والقيم المجتمعية الصحيحة، ومقومات الحياة الزوجية الصحيحة، كيفية حفظ النفس من السلبيات المجتمعية، وعدم التأثر بها.

وأجاب فضيلة الشيخ في نهاية الحوار على استفسارات الشباب الحاضرين وأسئلتهم الدينية.

يذكر أن مبادرة: "الوعي … حياة " تنفذها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تاكيدا على أهمية تعزيز الولاء والانتماء لدى الشباب ودعم القيم الأخلاقية ومعالجة الظواهر السلبية للمجتمع.